Kaufland подкрепя благотворителната инициатива „Купи и дари“ в Добрич

Младежката благотворителна кампания ще се проведе от 9:00 до 19:00 ч. на 20 декември в Kaufland-Добрич

Kaufland България отваря вратите на магазина си в Добрич за младежката благотворителна инициатива „Купи и дари“. Събитието ще се проведе 20 декември в Kaufland-Добрич от 9:00 до 19:00 ч., а целта му е да събере хранителни продукти и стоки от първа необходимост в подкрепа на Комплекса за социални услуги в Добрич и неговите четири центъра за социални грижи, рехабилитация и интеграция. Инициативата се организира по предложение на Ротаракт клуб в Добрич.

Клиентите на Kaufland-Добрич могат доброволно да закупят и дарят пакетирани хранителни продукти и санитарни материали, например консерви, олио, захар, брашно, паста, сапун, препарати и др. Представители на организаторите - младежите доброволци от Ротаракт клуб в Добрич, ще очакват всички желаещи във входната зона на магазините, за да им разкажат за инициативата и да приемат дарените продукти и материали. Kaufland България осигурява логистична подкрепа и пространство в търговския обект, за да улесни максимално участието на дарителите и да допринесе за успешното реализиране на кампанията.

Инициативата е продължение на националната кампания „Купи и дари“, която започна през ноември в Пловдив и само за няколко седмици събра 8 тона хранителни продукти. През декември тя продължава успешно и в магазини на Kaufland в София и Севлиево.

През предишни години подобни кампании са реализирани два пъти в хипермаркета на Kaufland в града, като всеки път добруджанската общност показва своята съпричастност и готовност да помага на хора в затруднено положение. И тази година организаторите вярват, че с общи усилия още повече семейства и деца ще получат подкрепа преди празниците.

Kaufland България и Ротаракт клуб Добрич призовават всички жители на града да се включат в инициативата „Купи и дари“ и да помогнат на хора в затруднено положение в навечерието на празниците. Дори един закупен и дарен продукт би могъл да направи значима разлика за най-уязвимите членове на нашата общност в навечерието на предстоящите празници.