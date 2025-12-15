Астроном: Може ли болукът от Земята да се изпраща за изгаряне на Слънцето?

Слънцето е естествен инсинератор за отпадъци, където отпадъците могат да бъдат изхвърляни и изгаряни до техните електрони. Колкото и привлекателна да изглежда тази идея, тя не е толкова лесна за изпълнение. И не става въпрос само за цената на изпращането на ракети, натоварени с боклук, до нашата звезда, както пише Майкъл Браун, доцент по астрономия в университета Монаш (Австралия), в статия за The Conversation.

Изпращане на боклука от Земята за изгаряне на Слънцето - възможно ли е

Изпращането на нещо до Слънцето изглежда като сравнително проста задача. Основната трудност, изглежда, е да се доставят ракетата и полезният товар в космоса. След това отломките могат просто да бъдат изхвърлени към нашата звезда с малък импулс и нейната гравитация в крайна сметка ще свърши останалото.

Проблемът обаче е, че Земята и Слънцето не стоят неподвижно. Нашата планета се движи по собствена орбита около Слънцето със скорост от 30 км/сек. Това са 108 000 км/ч.

Ако контейнер с боклук бъде изстрелян към Слънцето със скорост, по-бавна от въртенето на Земята около Слънцето, товарът ще се движи по-бързо около Слънцето, отколкото към Слънцето. Въпреки че първоначалният импулс ще доближи товара до звездата, силите на гравитацията и инерцията в крайна сметка ще го поставят в елиптична орбита и контейнерът с боклук ще обикаля около Слънцето в продължение на хилядолетия като обикновен астероид.

Според астронома, за да насочи полезен товар директно към Слънцето и да го уцели, ракетата ще трябва да достигне огромна начална скорост, значително надвишаваща собствената скорост на Земята. А скоростта на Земята, както си спомняме, вече е изумителните 108 000 км/ч.

Майкъл Браун изчисли, че полезен товар ще трябва да бъде изстрелян към Слънцето със скорост от поне 7000 км/с – това са 25 200 000 км/ч. Това, казва той, е просто невъзможно с днешните технологии.

Алтернативен метод

За да достигнете Слънцето, не е нужно да летите към него, казва ученият. Вместо да се опитвате да изстреляте ракета директно към Слънцето, е по-добре да я изстреляте с 32 км/с в посока, обратна на земната орбита, казва Браун.

По този начин може да се неутрализира инерционното движение на товара, създадено от Земята като негова отправна точка. Всъщност, след като товарът напусне гравитационното поле на Земята, хоризонталната му скорост спрямо Слънцето ще бъде близка до нула. И тогава самата гравитация на Слънцето ще започне неумолимо да дърпа контейнера, съдържащ нашия боклук. Според изчисленията на Браун, от този момент, докато товарът удари Слънцето, ще минат около 10 седмици.

Тази опция обаче има и един проблем. Най-бързият космически кораб, напуснал Земята до момента, е New Horizons, изстрелян през 2006 г. Максималната му скорост е 16,26 км/с – половината от скоростта, необходима за пълно компенсиране на импулса на Земята.

