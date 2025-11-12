Населението на Бурятия, един от субектите в състава на Руската федерация, понесе сериозни щети след началото на войната в Украйна. През последните години Бурятия е регистрирала един от най-високите проценти загуби на население – 0,38% от жителите на региона вече са загинали във войната. За сравнение, цифрата за Москва е 0,01% (това е 38 пъти по-ниско). Освен това страната е почти на дъното на класацията на руските региони по стандарт на живот, съобщи телеграм-каналът "Бери шинель".

Ако си от Москва, шансът да те пратят да се биеш в Украйна е минимален

Довчера ученици

Абитуриентски бал - война - гроб. Момчета, които довчера са били ученици масово загиват на фронта във войната в Украйна. До момента е известно за смъртта на 117 млади мъже под 20-годишна възраст, съобщават правозащитници.

Един от тях е Никита Надмитов, 18 г., подписал е договор през февруари 2025 г., три месеца след като навършва 18 години. Умира през юли в Донецка област. Бил е най-големият син в голямо семейство.

Максим Суворов, на 18 години, призован за военна служба през юни 2025 г. и подписва договор само два дни по-късно. Умира на 24 юли – 30 дни са изминали от датата на призива му до смъртта му.

Павел Лубсанов, на 19 години, подписва договор през юли 2024 г. и се присъединява към войната същия месец. Умира през юни 2025 г.

Циван Аюржанаев, 18 години, подписва договор през юни 2025 г. и изчезва (а 6 юли. Тялото му по-късно е открито в село Орехово, Донецка област. Загива малко повече от месец преди 19-ия си рожден ден.

Нисък стандарт и шантаж

Ниският стандарт на живот в републиката допринася за набирането на млади хора, каза пред MO Валентина Базарова, активистка във фондация „Свободна Бурятия“. „Регионът е предимно селски, а нивото на образование е ниско. А местните власти активно популяризират марката „бойните буряти на Путин“. Стадният инстинкт действа – мнозина отиват на война „за компания“, следвайки приятели или роднини.“

Младите наборници са много уязвими към натиск от страна на началниците си, каза пред MO Артьом Клига, адвокат от организацията за човешки права Connection e.V. „Те са принудени да подписват договори чрез убеждаване, измама или чрез създаване на непоносими условия на служба.“

