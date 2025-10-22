Изяден и оглозган ли е ГЕРБ: Нидал Алгафари каза ходил ли е пак в кабинета на Пеевски

Пиар експертът Нидал Алгафари заяви, че този път не е ходил в кабинета на санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, за да говори с него по актуални политически теми. "Голямата новина е, че няма новина в преформатирането на правителството на Росен Желязков. Видя се, че ГЕРБ е стабилен и не е оглозган, отхапан, ощипан или изяден", коментира той в студиото на bTV. Още: Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва

Преформатирането с ротация ли ще завърши?

Алгафари е и баща на депутата от ГЕРБ Николай Алгафари и преди няколко седмици бе сниман как влиза в кабинет 222 в Народното събрание, където е именно лидерът на ДПС-Ново начало.

Според Нидал Алгафари трябва да има председател на Народното събрание, който да е от ГЕРБ-СДС. "Обидата на Бойко Борисов е заради това, че нито една партия в коалицията не е поискал да бъде пак министър-председател. Със сигурност е добър вариант г-н Борисов да бъде премиер, но не го спъва Делян Пеевски", допълни Алгафари.

Политическият анализатор Георги Харизанов посочи, че ако има ротация на председателя на Народното събрание, ще е закономерно да е от ГЕРБ-СДС. "С условието Бойко Борисов да не е премиер не е новина, но е в мнозинство с Делян Пеевски тогава, когато се гласуват вотове на недоверие и когато се приемат важни за страната закони", добави Харизанов. Той отрече ДПС-Ново начало да са гласували в избирането на правителството.

Политологът Мария Пиргова заяви, че не е изненадана от това, което се случва в политиката и не очаква да има преформатиране на правителството на Росен Желязков. "Политиката е на пауза. Разпределят и се чакат някакви средства от бюджета и докато не се договорят, ще има мълчание от страна на политиците", посочи тя.

Мария Пиргова е на мнение, че ПП-ДБ не са грешка в политиката, но по нейни думи трябва да има политическо разместване. "Бойко Борисов показа, че в момента е слаб с това, че нито едно от неговите предложения и нерви не мина", коментира Пиргова. Тя допълни, че Новото начало си служи с методите - купуване и продаване на гласове по примера от местните избори в Пазарджик.

