Войната в Украйна:

Далекобоен дрон се заби в руска рафинерия, оценена на 1,2 млрд. долара - чак в Дагестан (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 08:28 часа 450 прочитания 0 коментара
Далекобоен дрон се заби в руска рафинерия, оценена на 1,2 млрд. долара - чак в Дагестан (ВИДЕО)

Рано тази сутрин е станала факт поредна атака с дронове срещу обект на руската петролна промишленост. Става въпрос за рафинерията "Дагнотех" на "Дагнефтпродукт" - стратегически обект, който беше "върнат на държавата" това лято. Руските власти иззеха предприятието от държавния секретар на Дагестан Магомед Султан Магомедов, обвинявайки го, че си го е присвоил. Този актив на "Дагнефтпродукт" е оценен на 1,2 млрд. долара.

"Днес в Дагестан имаше атака от вражески дронове. Целта им беше едно от предприятията на републиката. В момента няма съобщения за жертви или ранени. Информация за щетите се изяснява. Отговорните служби са на място, а всички власти работят като оперативни групи. Напомняме, че в Дагестан е наложена забрана за публикуване на информация за терористични атаки, удари с дронове на украинските въоръжени сили, разполагане на сили на Министерството на отбраната на Руската федерация и критична инфраструктура" - тези думи се появиха в официалния канал в Телеграм на Сергей Меликов, управителят на Дагестан.

Видеокадри в Телеграм ясно показват, че попадение в предприятието има - думите на Меликов, че "информация за щетите се изяснява" са също ясен индикатор, че щети има - Още: 31 пъти повече внос на бензин: Русия изпадна в тотална зависимост от Беларус

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изглежда, обаче, щетите не са само в предприятието - видеокадри показват огромни разрушения в сграда, която изглежда като гражданска инфраструктура - Още: Още една руска рафинерия излезе в "неплатен отпуск" заради украинските дронове (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Дагестан война Украйна руски петрол руска рафинерия атака с дронове Дагнефтпродукт
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес