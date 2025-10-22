Все много остър меч вадят и накрая отиват да се прегръщат със змея

Думите от заглавието са на доц. Петър Чолаков, социолог, работещ в Института по философия и социология на БАН. С тези думи той даде в студиото на сутрешния блок на БНТ пример с ИТН и как в нетолкова далечното минало от тази формация се кълняха, че - никога с Пеевски, никога с ГЕРБ.

Доц. Чолаков визира с думите си и евентуална поява на нова партия, на президента Румен Радев. Според него, за такава партия има надежда сред някои хора "да не се прегърне" със змея/ламята. Дали обаче ще стане така, тепърва ще се разбере.

