Почитат покойния Робърт Редфорд на фестивала "Сънданс"

Фестивалът за независимо кино "Сънданс" в Парк сити, Юта, ще почете наследството на своя основател Робърт Редфорд, който почина на 16 септември на 89-годишна възраст, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на организаторите. Наследството и мисията на актьора винаги са били ключова част от "Сънданс". След кончината му обаче тези идеи придобиват ново значение.

Как ще бъде почетен Робърт Редфорд

През януари едноименният институт, основан от актьора, режисьор и продуцент преди повече от 40 години, планира да почете кариерата и влиянието му с прожекция на първия му истински независим филм - спортната драма Downhill Racer от 1969 г.

"Докато обмисляхме как най-добре да почетем наследството на Робърт Редфорд, стигнахме до извода, че не само трябва да продължим идеята, че всеки има своя история, но и да се съберем в киносалона и да гледаме филм, който наистина въплъщава този независим дух", каза директорът на фестивала Юджийн Ернандес пред Асошиейтед прес.

Той добави, че през изминалите няколко седмици след смъртта на Редфорд с организаторите са се свързали някои "невероятни творци", които са пожелали да бъдат част от предстоящото издание на "Сънданс".

"През почти 30-годишното сътрудничество на института с партньорите ни от Архива за кино и телевизия на Калифорнийския университет в Лос Анджелис ние работихме, за да гарантираме, че наследството на фестивала ще бъде запазено чрез съхранението на филмите", каза на свой ред програмният директор на фестивала Джон Нийн.

"Съхранените и нововъзстановени филми, които ще бъдат прожектирани на фестивала, са важен начин да съхраним живи в нашата култура днес независимите истории от миналото", допълни той.

"Предстоящото издание ни дава възможност да си припомним какво ни е дал Робърт Редфорд - на нас, на Юта, на индустрията", посочи още Ернандес.

Билетите за фестивала "Сънданс" през 2026 г., който ще се проведе от 22 януари до 1 февруари, ще бъдат пуснати в продажба в сряда.

Организаторите вече планират и новото място на фестивала през 2027 г. в Боулдър, Колорадо.

Източник: БТА