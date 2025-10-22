За първи път откриха комари в Исландия

Войната в Украйна:

22 октомври 2025
Комари бяха открити за първи път в Исландия, предаде Франс прес, като се позова на местен изследовател. Островната държава досега беше едно от редките места по света, в които комари не присъстваха. Откритите жилещи насекоми са два женски екземпляра и един мъжки индивид. Те са били намерени на около 30 километра северно от столицата Рейкявик, заяви Матиас Алфредшон, ентомолог в Института за природни науки на Исландия.

Насекомите са били "заловени" с помощта на метода „въже с вино“, който се използва за привличане на нощни пеперуди. Методът се изразява в това да се добави захар към греяно вино и да се потопят въжета или пък плат в течността, преди да бъдат провесени да се сушат навън и да привлекат насекоми, които обичат захарта. Трите открити комара са от вида Culiseta annulata.

"За първи път се наблюдават комари в естествена среда в Исландия. Един единствен екземпляр от вида Aedes nigripes беше намерен досега в Исландия, но той беше открит преди много години в самолет на летище Кефлавик", разказа исландският ентомолог. Той добави, че тогава този индивид е бил изгубен.

Присъствието на трите новооткрити комара в Исландия може да означава, че те са били внесени наскоро отвън с кораби или в контейнери. Но през пролетта ще се извърши наблюдение, за да се установи дали действително в Исландия са се установили комари.

Климатичните промени, увеличаването на температурите, по-дългите лета и по-меките зими създават благоприятна среда за разпространението на комарите. Но според Алфредшон климатичните промени вероятно не обясняват откриването на комарите в Исландия.

"Точно този тип комари изглежда добре адаптиран към по-студен климат, основно благодарение на способността на възрастните представители да прекарват зимата в обитаеми помещения. Това им позволява и да се справят с дълги и сурови зими, когато температурите спадат под нулата навън", допълва експертът.

