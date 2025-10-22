"ГЕРБ потъва, краят на Борисов е близо": Слави Василев за трусовете в политиката

ГЕРБ започва да потъва. Краят на Бойко Борисов е близо след такова излъчване на слабост. Това мнение изрази политическият анализатор Слави Василев в ефира на Нова телевизия. Той предвижда тежки времена за ГЕРБ. Според него лидерът на партията е осъзнал, че има подводни течения, след изборите в Пазарджик и за него това е големия проблем.

"Клиентелизмът, който е основна съставна част в българската политика, хората в структурите на местната власт, които участват в разпределението на ресурса и крепят една партия, тези структури дълги година са били с Борисов, защо там са парите. Сега изведнъж наблюдаваме един завой към Пеевски, който изглежда има повече енергия и повече апетити", обясни Василев.

Политическият анализатор обясни, че Борисов е каза, че ще се преформатира правителството, но това не става. "Пеевски пък каза, че единствения премиер, който би подкрепил, е Росен Желязков, и всичко това дава съмнение, че Борисов е в отстъпление", каза той.

Според него вероятността за предсрочни избори е много голяма. "Това може да не се случи тази година, но ще се случи догодина", допълни той.