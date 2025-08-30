Дронове и ракети се сипят: В Украйна горят жилищни блокове, в Русия – рафинерии (ВИДЕО)

Поредна тежка нощ в Украйна, но и в Русия заради серия от атаки с дронове – този вид война вече е абсолютно ежедневние за двете държави, след като на 24.02.22 руският диктатор Владимир Путин започна пълномащабни военни действия срещу Украйна. Това стана след 8 години, в които Русия култивираше и подстрекаваше сепаратизъм в Източна Украйна – в Донбас, като пращаше оръжие и войници там за тази цел и се преструваше, че всичко случващо се било проява на независимост.

Съгласно досегашните данни от украинските власти, цитирани от УНИАН, основните удари на руската въздушна атака са били в град Запорожие, както и в Киев. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожие Иван Федоров съобщава в официалния си канал в Телеграм за 22 ранени, като сред тях има три деца – на 9, 10 и 16 години. Украинската спасителна служба добавя, че има и 1 загинал – пожари са избухнали в две пететажни жилищни сгради и в общо пет жилищни сгради, на площ от 550 квадратни метра, като данните за убитите и ранените не са окончателни. Имало е не по-малко от 12 руски въздушни удара. А след атаката на 28 август сутринта, в Киев убитите са вече 25, включително 4 деца, едно от които на 2 годинки – Още: Голям пожар гори в Ростов на Дон: Фабрика се запали в Запорожие (ВИДЕО)

Отделно, украинските железници (Укржелезница) съобщават в канала си в Телеграм за точни руски удари, които са нанесли щети по жп инфраструктура в Киевска област. Заради пораженията редица влакове ще се движат със закъснение към Киев – от Харков, Суми, Ивано-Франковск, Лвов и дори Одеса. Освен за дронове, украинските ВВС съобщават в канала си в Телеграм, че е имало и изстреляни ракети (Х-101) – към Киевска и Черкаска област, както и в посока Павлоград. Павлоград се намира в Днепропетровска област и е основен логистичен център за отбраната на Покровск. Ръководителят на военновременната администрация на Днепропетровска област Серхий Лисак съобщава в канала си в Телеграм за поразени инфраструктурни предприятия и частни домове в Павлоград, Днипро (Днепропетровск) и Никопол, като уточнява, че руската въздушна атака срещу региона е била комбинирана - и дронове, и ракети.

Руските рафинерии – жертва на украинските дронове

Междувременно, в Русия пожар избухна в поредна рафинерия след атака с дронове. Този път става въпрос за Краснодарския край. Има потвърждение и от губернатора на Самарска област Вячеслав Федорищев за атака "срещу промишлено предприятие", а местни жители съобщават за пожар в Сизранската рафинерия.

"Поради падащи отломки от дронове на територията на Краснодарската рафинерия е повреден един от технологичните блокове, възникнал е пожар на площ от около 300 квадратни метра. По предварителна информация няма пострадали. Пожарно-спасителните екипи, специалните и аварийните служби в момента работят на мястото на инцидента. Служителите на рафинерията са евакуирани", се казва в съобщение на регионалния щаб в Краснодарския край, цитирано от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Според жители на Краснодар, след атаката в района на Яблоновския мост движението е ограничено. Улица "Индустриална" също е затворена за движение. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев дотук не е обелил и думичка за случилото се.

Колкото до Сизранската рафинерния, местни жители съобщиха, че тя гори. Кадри от пожара бяха публикувани и от местни медии. За последно рафинерията беше атакувана на 24 август - тогава 5 дрона са ударили предприятието, като 3 са уцелили инсталации.В резултат на това са повредени установката за първично рафиниране на петрол AVT-6, установката за вторично рафиниране на петрол L-35-6 и помпената станция. Сизранската рафинерия е едно от най-големите предприятия за рафиниране на петрол в Самарска област, част от "Роснефт". Предприятието произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и др., като преработва от 7 до 8,5 милиона тона петрол годишно. Град Сизран се намира на повече от 1000 км от границата с Украйна.

Снощи стана ясно, че ударената по-рано през месеца Куйбишевска рафинерия е спряла работа - информацията съобщи Reuters. Причината - повредени са две инсталации за първична преработка на петрол, които преработват по 70 000 барела суров нефт за 24 часа. Рафинерията се намира в Самарска област - годишно тя преработва 7 млн. тона суров петрол.

Отделно, в град Алексин, в област Тула, е атакувана промишлената зона - там се намира химическо предприятие. Местният губернатор Дмитрий Миляев признава в канала си в Телеграм, че "отломки от дрон" паднали на територията на "промишлено предприятие", но по предварителни данни нямало жертви и щети, информацията обаче се уточнява - все още няма допълнително уточнение от негова страна.

Руското военно министерство съобщава, че между 21:00 часа на 29 август и 7:00 часа на 30 август московско време над руска територия са свалени 86 дрона. 30 от тях са свалени над акваторията на Черно море, 15 - над Крим, 13 - над Ростовска област, 11 - над Краснодарския край. Интересното е, че в сводката няма дума за свалени дронове над Самарска област.

