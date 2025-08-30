Украйна прие закон за рашизма. САЩ към Киев: Може да стреляте с наши ракети по Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Украйна вече действа закон, който описва що е то рашизъм – описанието е направено, тъй като законът постановява, че защитата на паметта, украинския език и културното наследство е компонент на националната сигурност на страната. Законът определя термина "рашизъм" като хибридна тоталитарна идеология, която съчетава руски шовинизъм, империализъм и практиките на комунизма и нацизма.

Законът посочва и още няколко понятия: "престъпления срещу украинския народ", "война за независимостта на Украйна", "национална памет", "историческа антиукраинска пропаганда", "места на паметта". Новият закон предвижда приемането от украинското правителство на държавната стратегия за опазване на националната памет, цялостното интегриране на тази политика в образованието, културата, работата на музеите и държавните органи. Предвид определението за рашизъм, според официалното съобщение на Върховната рада, направено в канала ѝ в Телеграм, в закона е предвидено още:

премахване на символи на руската и съветската имперска политика;

привеждане на паметниците от Втората световна война в съответствие със законите за декомунизация и деколонизация;

механизми, които няма да позволят на местните власти да саботират този процес

Мир чрез сила – очертаващото се бъдеще

След като снощи Financial Times излезе с материал, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подкрепил идеята да има китайски миротворци в Украйна, която застъпва руският лидер Владимир Путин, има и няколко други сигнала, които подсказват, че такова нещо е невъзможно. Съгласно материала, лично Тръмп опитал да прокара тази идея пред Зеленски и евролидерите, които му гостуваха в Белия дом веднага след срещата с Путин в Аляска, но от Белия дом категорично отрекоха, че това е вярно. Самият Зеленски директно изразил несъгласие, защото Китай подпомага Русия във войната ѝ срещу Украйна, давайки технологии специално за развитие на дронове като "Шахед".

Пред USA Today американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отново повтори как Зеленски идвал по времето на Джо Байдън в САЩ и си тръгвал с 50 млрд. долара, 100 млрд. долара, без обаче американската администрация да има идея и цел за какво дава парите, без план за дипломатическо решение. Ванс уточни, че не се дразнел от факта, че Зеленски търси помощ от САЩ:

Предвид това интервю обаче, пред подкрепящата сериозно Тръмп и администрацията му телевизия Fox News американският посланик в НАТО Матю Уитакър направи много сериозно изявление: "Предоставяме на Украйна възможност за нанасяне на удари по по-отдалечени цели в Русия. Президентът Тръмп е загрижен преди всичко за това Украйна да може да продължи да се защитава. Укрепването на ударния потенциал ще помогне и при настъпателни действия". Уитакър визираше сделката за американските ракети ERAM, която Пентагонът вече одобри. Става въпрос за 3350 ракети. Посланикът на САЩ в НАТО добави, че сега администрацията на Тръмп е успяла да стигне до Владимир Путин за "някои дискусии", но и дава ракети, с които може да се поразяват цели в Русия, което Байдън дълго време не правел, отделно Тръмп оказвал икономически натиск върху Руската федерация (досега само на думи, не и с действия) – Още: САЩ одобри продажбата на нови ракети за Украйна

"Откакто започна войната, ЕС е предоставил военна помощ на Украйна за 63 млрд. евро. Само през 2025 година – 25 млрд. евро. Одобрявам и факта, че има широка подкрепа да разширим мащаба на Европейската мисия за военна помощ за Украйна, за да осигурим военно обучение и експертиза за украинската армия след сключване на примирие. Европа е най-големият източник на военно обучение за Украйна – обучили сме над 80 000 украински войници и трябва да сме готови да направим повече. Това може да включва изпращане на европейски военни инструктори в украинските военни академии и училища". Думите са на европейския външен министър Кая Калас, като така тя потвърди материал на Politico, че повечето държави в ЕС подкрепят варианта обучение на украинската армия от европейски инструктори след прекратяване на огъня. И още – повечето страни-членки на ЕС искат Украйна да получи 6,6 млрд. евро по Европейския механизъм за мир (EPF), който Унгария блокира. Европейският механизъм за подкрепа на мира функционира чрез мисии и операции, както и чрез мерки за помощ в полза на държавите партньори и регионалните и международните организации. Тези мерки могат да включват предоставянето на военно и свързано с отбраната оборудване, инфраструктура и техническа подкрепа.

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон отново се срещнаха. The Guardian предаде след срещата, цитирайки съвместно изявление на двамата, че Франция и Германия ще осигурят допълнително ПВО системи за Украйна и ще задълбочат военното сътрудничество както с Украйна, така и помежду си. Платформата GAU, която дава отчет за германската помощ за Украйна, съобщи, че преди две седмици Украйна е получила осма ПВО система IRIS-T (три установки, радар и система за въздушно разузнаване) – това е германският еквивалент на Patriot. Системата действа в обхват от 40 километра и може да сваля въздушни цели на височина 20 километра. Макрон изрично коментира, че ако Путин не се съгласи на среща очи в очи със Зеленски до 1 септември, Тръмп трябва да признае, че руският диктатор го е изиграл. А Зеленски каза, че трябва да се обмисли дали 1 септември да не е крайният срок за Путин да каже твърдо готов ли е на среща с украинския президент или не. Защо 1 септември – защото и 50-те дни, за които Тръмп говореше, както и за 2-те седмици след срещите в Аляска и Белия дом на 15-ти и 18-ти август, изтичат тогава - Още: Няма смисъл: Зеленски отхвърля идеята за буферната зона с Русия (ВИДЕО)

Колко Путин е готов за среща със Зеленски, на която наистина да има обсъждане за справедлив мир в Украйна, личи от поредното изявление на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Тя повтори максималистичните цели на Путин за Украйна – демилитаризация (т.е. Украйна да остане на практика без армия и да не може да се съпротивлява на Путинова Русия), денацификация, никакво влизане в НАТО, Украйна никога да няма ядрени оръжия, призване на "териториалната реалност" (т.е. завладените от руснаците украински земи да си останат руски), привилегирован статут на руския език и рускоговорящите в Украйна и „да няма гонения“ срещу Руската православна църква:

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира материал на Reuters на база германски източник в украинското разузнаване, според който Путин отишъл на срещата с Тръмп в Аляска в опит да спечели време за планирана за есента голяма руска офанзива в Украйна (октомври-ноевмри). Отделно, руският военен министър Андрей Белоусов се похвали, че руската армия превземала по 300-400 квадратни километра месечно в началото на 2025 година, а сега вече превзема по 600 – 700. ISW оборва това твърдение – през януари превзетото от руснаците е в размер на 426,85 квадратни километра, през февруари – 310,67, през март – 193,19, през април – 173,79, през май – 499,28, през юни – 465,80, през юли – 445,88 и през август – около 500. Белоусов не казва и, че този напредък през лятото е на места, където няма много-много украински защитни позиции.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно намаление на военната активност в Украйна на дневна база има съгласно официалните украински данни. На 29 август са станали 172 бойни сблъсъка, т.е. 19 по-малко спрямо 28 август. Руснаците са хвърлили 131 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 14 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 3 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4476 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 900 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 5660 FPV дрона, което е с около 600 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-тежко е положението в Покровското направление – 50 руски пехотни атаки са отбити там. Още 31 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. 29 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, а в Торецкото е имало 13.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руската армия превзела село Първомайско, едно от многото от юг на Покровск. А от изток-североизток изглежда руснаците са превзели Леонтовичи, това селце е в района на Володимировка:

Специално за Запорожка област, след предупрежденията дори и на украинския президент Володимир Зеленски, че руснаците трупат хора и техника, украинският военен телеграм канал "Офицер" съобщава за руска атака с 2 танка и 4 бронирани машини на пехотата при Мала Токмачка. Тя е била набързо спряна с дронове, нито една бронирана машина не е била пощадена. Каналът добавя, че в Харковска област, при Вовчанск, руснаците са увеличили използването на FPV дронове с оптични влакна с цел прекъсване на украинската логистика. За боевете при Мала Токмачка потвърждава и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", без обаче да каже какъв е резултатът – а той е видим на видеокадри:

Тази нощ Украйна отново стана жертва на поредната масирана комбинирана руска въздушна атака. Според актуалните данни на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла общо 537 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки, 8 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 37 крилати ракети Х-101, "Калибър", "Искандер-К", Х-59. Свалени са 510 дрона, 6 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 32 крилати ракети. Има попадения на 21 места в Украйна – 5 ракети и 24 дрона – Още: Дронове и ракети се сипят: В Украйна горят жилищни блокове, в Русия – рафинерии (ВИДЕО)

