Голям пожар гори в Ростов на Дон: Фабрика се запали в Запорожие (ВИДЕО)

Голям пожар е избухнал в руския град Ростов на Дон след експлозии. Регионът е атакуван от неизвестни ударни дронове, събощи РБК - Украйна, позовавайки се на руски обществени форуми. Според местните жители пожарът бушува на левия бряг на река Дон зад футболния стадион „Ростов Арена“. Някои жители съобщават, че са чули експлозии „от страната на Дон“. По-рано над Ростовска област беше обявена тревога за дронове.

Атаките с дронове срещу Русия

Снощи украински дронове удариха нефтопреработвателните заводи в Афипск и Куйбишевск. Тежки пожари избухнаха в предприятия , а складове за боеприпаси също бяха засегнати. Според съобщения в медиите, по време на скорошна серия от атаки на украинските сили за безпилотни системи, 10 фабрики са били ударени на руска територия. Атаките са спрели от работа най-малко 17% от капацитета за рафиниране на петрол в Русия.

Атака срещу Запорожие

Междувременно руснаците продължават своята атака срещу Украйна. Руските окупатори са атакували Запорожие с дронове. В резултат на атаката е повредено едно от предприятията на града. Началникът на Запорожката ОВА Иван Фьодоров първоначално съобщи, че руските окупатори са изпратили ударни дронове в града. По-късно в града се чула експлозия и Фьодоров потвърдил, че това е руска атака. „Повредена е сграда, избухна пожар в едно от промишлените предприятия в Запорожие. Това са последствията от вражески удар по областния център. Предварителни данни, няма жертви“, написа той.

Припномянме, че заплахата от атакуващи дронове на руските окупатори съществува в Сумска, Виническа, Черкаска и Полтавска области. В Одеска област се елиминират вражески разузнавателни дронове. Като цяло въздушна тревога е обявена в Сумска, Виницка, Черкаска и Полтавска области, Донецка, Днепропетровска, Запорожка, Харковска, Кировоградска и Одеска области. ОЩЕ: Въздушна тревога: Очертава се тежка нощ в Украйна (СНИМКА)