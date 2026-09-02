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"Другари, чувате ли ме": Путин се обърна към моряци, но никой не му отговори (ВИДЕО)

02 септември 2026, 21:50 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Другари, чувате ли ме": Путин се обърна към моряци, но никой не му отговори (ВИДЕО)

Владимир Путин поподна в изключително комична ситуация. Той се обърна обърна към моряците на кораб по време на посещението си във Владивосток, но никой не му отговори.

„Здравейте, другари, чувате ли ме?“, попита няколко пъти Путин по радиоуредбата в капитанската рубка на кораба, но не получи. Оказа се, че никой не го е предупредил, че комуникационната система работи само в един посока и няма как да получи отгговор от мъжете в униформа.

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Същевременно в остров Сахалин вертолет Ми-8 извърши тежко приземяване върху път, отрязвайки няколко дървета и завършвайки полета си в канавката.

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По-късно бе съобщено, че на борда на машината са се намирали руски пропагандисти и членове на Централната избирателна комисия на страната. Според някои информации, те са пътували за посещението на Путин във Владивосток. 

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Владимир Путин Моряци посещение Владивосток
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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