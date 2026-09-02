"Другари, чувате ли ме": Путин се обърна към моряци, но никой не му отговори (ВИДЕО)

Владимир Путин поподна в изключително комична ситуация. Той се обърна обърна към моряците на кораб по време на посещението си във Владивосток, но никой не му отговори.
Putin hasn’t been set up this badly in a long time! The elderly dictator addressed the sailors — but no one told him the communication system in the wheelhouse only worked one way— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
“Hello, comrades, can you hear me?” he kept trying to call out to the men in uniform. pic.twitter.com/AOZzQ01Qya
„Здравейте, другари, чувате ли ме?“, попита няколко пъти Путин по радиоуредбата в капитанската рубка на кораба, но не получи. Оказа се, че никой не го е предупредил, че комуникационната система работи само в един посока и няма как да получи отгговор от мъжете в униформа.
Хеликоптер се приземи тежко на остров Сахалин
Същевременно в остров Сахалин вертолет Ми-8 извърши тежко приземяване върху път, отрязвайки няколко дървета и завършвайки полета си в канавката.
In Russia's Sakhalin region, a Mi-8 helicopter made an "elegant" landing on a roadway, clipped some trees, and finished its maneuver in a ditch. pic.twitter.com/R5bpESTXgW— WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2026
По-късно бе съобщено, че на борда на машината са се намирали руски пропагандисти и членове на Централната избирателна комисия на страната. Според някои информации, те са пътували за посещението на Путин във Владивосток.
It was reported that Russian propagandists and Central Election Commission members may have been on board the helicopter. Unfortunately, all the Russians survived. pic.twitter.com/1Kju3GxKbL— WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2026