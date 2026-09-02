Само за два дни: Три нападения с нож в руски училища

Трима ученици нападнаха учители и съученици с нож за два дни в различни училища в Русия. Инцидентите са станали в Красноярски край, Башкортостан и Нова Москва. При различните случаи ученици са нападнали учители и съученици. В град Канск ученик от седми клас нападна учител с нож по време на училищно събрание. Седем души са били ранени: пет деца и двама възрастни. В село Кушнаренково в Башкортостан ученик намушка съученик по време на час. Пострадалото момче е откарано в болница. Подобен инцидент се случи и в Нова Москва: петокласник внесе нож в училище и рани учител. Учителят е хоспитализиран, съобщи "Верстка".

Отново в Русия: 17-годишен намушка учителка (18+ ВИДЕО И СНИМКИ)

Нападения

Тийнейджър стреля в училище в Русия. Има ранени

Припомняме, че през учебната 2025-2026 година в Русия бяха извършени множество нападения със загинали в училищата, а извършителите бяха ученици. На 7 април 2026 г. 17-годишен ученик уби своята учителка. По-рано на 26 март 2026 г. момче стреля с арбалет срещу своя съученичка. Последното нападение беше извършено на 12 май 2026 г.

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