Докато светът гледа към Ормуз: Украйна е проблемът за енергийната криза, обяви САЩ

Украйна е сред причините за настоящия "енергиен шок", който оказва натиск върху цените на световните пазари. Това заяви американският финансов министър Скот Бесент в интервю за Fox News, визирайки украинските удари по руската петролна инфраструктура.

Според Бесент атаките срещу руски рафинерии и енергийни обекти допринасят за поскъпването на петрола и горивата в световен мащаб.

"Украйна е виновна"

"В момента преминаваме през енергиен шок заради войната в Украйна, защото Украйна реши, че иска да взривява руски енергийни активи и рафинерии. Това създава натиск за повишаване на цените в световен мащаб", заяви Бесент. Още: За да пести ток: Будапеща изгася осветлението на исторически забележителности

Така Вашингтон поставя украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура сред факторите, които са в основата на кризата. В същото време обаче основният непосредствен риск за глобалните доставки на петрол в момента идва от другия край на света - от конфликта между САЩ и Иран и ситуацията около Ормузкия проток.

US Treasury Secretary Scott Bessent says the world is going through an "energy shock" as Ukraine targets Russian energy assets and refined products. Bessent said Ukrainian strikes are creating upward pressure on global prices, alongside the ongoing conflict in Iran. #Ukraine pic.twitter.com/uQ4splKpAz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026

Петролът поскъпва на фона на опасенията, че напрежението в района може да доведе до още по-сериозни нарушения на доставките през стратегическия морски маршрут. През Ормуз преминава значителна част от световната търговия с петрол, а военните действия и заплахата от мини и атаки срещу плавателни съдове вече ограничиха нормалното движение на танкери.

И тук картината става леко любопитна.

Докато Украйна, която води отбранителна война срещу Русия, е посочвана от американския финансов министър като причина за допълнителния натиск върху цените, световният енергиен пазар е разтърсен основно от войната, която самият Вашингтон води срещу Иран. Още: "Мирише на голяма война": Как цената на един метал показва накъде върви светът

Самият Бесент даде и оценка за ситуацията с иранския петрол. По думите му Китай е купувал ирански петрол, но в момента по море са останали около 30 млн. барела и това количество в крайна сметка ще бъде изчерпано.

Q: Putin basically told Iran, “We got your back.” What’s your message to the Russians?



Bessent: My message to everyone is: “Stay away.” pic.twitter.com/gfbTXYViyl — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Иран получава доставки от Русия

Той заяви още, че Иран получава определени доставки от Русия, но според него Москва не оказва пряка финансова подкрепа на Техеран. Още: Европа няма да може да попълни газовите си хранилища до зимата

"Иран получава някои доставки от Русия, но ако затворим иранските авиолинии, което ще направим, тогава ще постъпва много по-малко. Те всъщност не получават пряка финансова подкрепа от Русия", каза Бесент.

На въпрос какво е посланието му към Русия, след като Владимир Путин е дал знак, че Москва стои зад Иран, американският финансов министър отговори кратко:

"Посланието ми към всички е: Стойте настрана."