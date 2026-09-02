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Ефектът "Зеленски" удари руските летища. Смяна на тона от ЕК и Германия заради Лайпциг, в Русия беснеят (ВИДЕО)

02 септември 2026, 14:59 часа 1529 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ефектът "Зеленски" удари руските летища. Смяна на тона от ЕК и Германия заради Лайпциг, в Русия беснеят (ВИДЕО)

Предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към граждански авиационни и застрахователни компании, че е опасно да се извършват полети в руското въздушно пространство защото украинските далекобойни дронове го владеят, вече дава отражение. Конкретно – турски авиокомпании почнаха да спират полетите си до Русия, съобщава турският информационен проект Clash Report – ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

Според информацията, нискотарифната турска авиокомпания Pegasus вече е отменила 12 услуги, свързани с московското летище "Внуково". Обяснението: "Ситуацията във въздушното пространство на Русия". Имало е и самолети, които са летели към Русия, и са върнати обратно - включително един, който се върна над Литва. На трите летища в Москва ("Шереметиево", "Внуково" и "Домодедово") 77 полета бяха забавени или отменени за период от 24 часа:

Журналистът на The Atlantic Саймън Шустър съобщи, че всъщност Зеленски е стартирал Операция M&M. Именно Шустър вече писа за нея. По същество това е план руските летища да бъдат затворени с помощта на рояци дронове с изкуствен интелект (ИИ) – НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: Украйна е имала уникален план срещу летищата в Москва, безпрецедентен в историята на войните

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И на този фон, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през август, 2026 година, до Московски регион са достигнали 8670 далекобойни (украински) дрона. По-голямата част от тях била свалена "в подстъпите" на Москва, а 795 са свалени, докато подхождали към руската столица:

Напрежението Германия – Русия расте

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен взе отношение за случая, при който дрон за малко да удари украински транспортен самолет на летището в Лайпциг. Германия официално обвини Русия за случилото се. Фон дер Лайен, която е германка, се солидализира: "Това беше атака, при която е използван материал (взрив) от военно естество, изпълнена от руски оперативни агенти на територия на ЕС. Няма да го толерираме". Фон дер Лайен добави, че ако намерението е било с тази операция ЕС да се откаже да помага на Украйна, то всъщност решимостта на Евросъюза се засилвала – ОЩЕ: Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг

Председателят на ЕК се закани, че ЕС и НАТО ще усилят натиска върху Русия: "Няма да спрем, докато Русия не спре да бомбардира и да убива невинни деца, мъже и жени в Украйна".

"Русия ескалира ситуацията и Русия извърши хибридна атака. Русия сега трябва да живее с последствията. Ще кажа това, което казах и вчера – това беше необходим и уместен отговор". Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, визирайки затварянето на руското консулство и руския културен център в германската столица Берлин. Това беше сторено като отговор на случилото се в Лайпциг:

А на този фон – освен, че вчера имаше изглежда саботаж в близост до въглищна електроцентрала в Бранденбург, днес стана засега неясно защо взрив на жп гарата в Аугсбург с двама леко ранени и то след като излезе информация от Reuters за разследване на "вандалска атака" срещу ел. подстанция в Бергхайм, Северен Рейн-Вестфалия. Местни жители съобщават, че видели "светкавици" при подстанция, но властите не уточняват има ли и какви са щетите по обекта – ОЩЕ:

През това време основното пропагандно-информационно оръжие на Кремъл Владимир Соловьов призова Русия да денонсира договора, с който се признава обединението на Германия и да се поиска възстановяването на ГДР (Източна Германия). След Втората световна война и до края на 80-те и началото на 90-те години на XX век Германия е разделена на Източна и Западна, като източната част е в сферата на влияние на СССР:

Докато напрежението в Русия и в Германия расте, в Киев тази сутрин руски въздушен удар е поразил един от университетите (Националния университет по хранителни технологии) и то докато е имало часове, съобщи Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи. За щастие, 160 студенти са били вече в бомбоубежището, добавя той и напомня как и Одеса е била среднощна цел на руските ракети и дронове. "За съжаление отговорът на най-влиятелните световни лидери на най-новата руска ескалация от удари е много скромен", добавя Зеленски с уточнение, че този руски терор не е проблем само на една държава, а на цяла Европа.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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