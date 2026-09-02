Ефектът "Зеленски" удари руските летища. Смяна на тона от ЕК и Германия заради Лайпциг, в Русия беснеят (ВИДЕО)

Предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към граждански авиационни и застрахователни компании, че е опасно да се извършват полети в руското въздушно пространство защото украинските далекобойни дронове го владеят, вече дава отражение. Конкретно – турски авиокомпании почнаха да спират полетите си до Русия, съобщава турският информационен проект Clash Report – ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)
Според информацията, нискотарифната турска авиокомпания Pegasus вече е отменила 12 услуги, свързани с московското летище "Внуково". Обяснението: "Ситуацията във въздушното пространство на Русия". Имало е и самолети, които са летели към Русия, и са върнати обратно - включително един, който се върна над Литва. На трите летища в Москва ("Шереметиево", "Внуково" и "Домодедово") 77 полета бяха забавени или отменени за период от 24 часа:
Russian media report that a Turkish airline has canceled flights to Moscow due to the "airspace situation." Passengers on Pegasus Airlines Flight PC1456 were scheduled to fly from Turkey to Moscow, but the flight was canceled during boarding. pic.twitter.com/p0laPqzCvf— WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2026
🇹🇷 Turkey has begun canceling flights to Russia— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
In the past 24 hours alone, nearly 80 flights have already been canceled or delayed at Moscow airports. Tourists in Antalya seem to be setting a record — they have been unable to depart for Domodedovo for almost 10 hours.
“We… pic.twitter.com/Y2cxMuoGXr
Журналистът на The Atlantic Саймън Шустър съобщи, че всъщност Зеленски е стартирал Операция M&M. Именно Шустър вече писа за нея. По същество това е план руските летища да бъдат затворени с помощта на рояци дронове с изкуствен интелект (ИИ) – НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: Украйна е имала уникален план срещу летищата в Москва, безпрецедентен в историята на войните
И на този фон, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през август, 2026 година, до Московски регион са достигнали 8670 далекобойни (украински) дрона. По-голямата част от тях била свалена "в подстъпите" на Москва, а 795 са свалени, докато подхождали към руската столица:
Напрежението Германия – Русия расте
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен взе отношение за случая, при който дрон за малко да удари украински транспортен самолет на летището в Лайпциг. Германия официално обвини Русия за случилото се. Фон дер Лайен, която е германка, се солидализира: "Това беше атака, при която е използван материал (взрив) от военно естество, изпълнена от руски оперативни агенти на територия на ЕС. Няма да го толерираме". Фон дер Лайен добави, че ако намерението е било с тази операция ЕС да се откаже да помага на Украйна, то всъщност решимостта на Евросъюза се засилвала – ОЩЕ: Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг
EU's von der Leyen:— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
This was an attack using military grade material, carried out by Russian operatives on EU soil.
We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany.
And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it… pic.twitter.com/wETpT6MWEv
Председателят на ЕК се закани, че ЕС и НАТО ще усилят натиска върху Русия: "Няма да спрем, докато Русия не спре да бомбардира и да убива невинни деца, мъже и жени в Украйна".
EU's von der Leyen:— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it.
We will not stop, not until Russia stops bombing and killing innocent children, men and women in Ukraine. pic.twitter.com/f0yoS847uK
"Русия ескалира ситуацията и Русия извърши хибридна атака. Русия сега трябва да живее с последствията. Ще кажа това, което казах и вчера – това беше необходим и уместен отговор". Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, визирайки затварянето на руското консулство и руския културен център в германската столица Берлин. Това беше сторено като отговор на случилото се в Лайпциг:
🇩🇪 A black mark for Putin. Germany’s foreign minister says Russia must now live with the consequences— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
Johann Wadephul did not mince words, directly calling the attempted attack on Leipzig Airport an escalation and a hybrid attack.
In response to the brazen move, Germany closed… pic.twitter.com/25cpDnqdn0
А на този фон – освен, че вчера имаше изглежда саботаж в близост до въглищна електроцентрала в Бранденбург, днес стана засега неясно защо взрив на жп гарата в Аугсбург с двама леко ранени и то след като излезе информация от Reuters за разследване на "вандалска атака" срещу ел. подстанция в Бергхайм, Северен Рейн-Вестфалия. Местни жители съобщават, че видели "светкавици" при подстанция, но властите не уточняват има ли и какви са щетите по обекта – ОЩЕ:
- Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия
- Инцидент в Германия: Мистериозен взрив на жп гара
🇩🇪 Germany hit by a series of mysterious acts of sabotage targeting the power grid— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
In the western city of Bergheim, local police are investigating an attack by vandals on an electrical substation. Authorities did not disclose the nature of the damage, Reuters reports.
Another… pic.twitter.com/LaKKeAnESl
През това време основното пропагандно-информационно оръжие на Кремъл Владимир Соловьов призова Русия да денонсира договора, с който се признава обединението на Германия и да се поиска възстановяването на ГДР (Източна Германия). След Втората световна война и до края на 80-те и началото на 90-те години на XX век Германия е разделена на Източна и Западна, като източната част е в сферата на влияние на СССР:
🚨 WATCH: Russian state TV claims Germany does not exist — and calls for the restoration of East Germany— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
Vladimir Solovyov, one of Putin’s chief propagandists, claims that the agreements on German reunification should be denounced and that Germany itself should no longer be… pic.twitter.com/VAxfdhCNcy
Докато напрежението в Русия и в Германия расте, в Киев тази сутрин руски въздушен удар е поразил един от университетите (Националния университет по хранителни технологии) и то докато е имало часове, съобщи Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи. За щастие, 160 студенти са били вече в бомбоубежището, добавя той и напомня как и Одеса е била среднощна цел на руските ракети и дронове. "За съжаление отговорът на най-влиятелните световни лидери на най-новата руска ескалация от удари е много скромен", добавя Зеленски с уточнение, че този руски терор не е проблем само на една държава, а на цяла Европа.
It is reported that after a night attack by the Russians, almost all of Odesa was left without power. A children's hospital and schools were also damaged. pic.twitter.com/Utuy9WcK30— WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2026