Все повече руснаци не вярват, че управляват живота си

Делът на руснаците, които смятат, че случващото се в живота им зависи повече от тях самите, намалява през цялата война и спада до 38% през юли спрямо 67% през април 2022 г., показа мониторинг на Института по психология на Руската академия на науките. Покачването на цените, забавянето на растежа на реалния разполагаем доход и загубата на надежда за бърз край на войната намаляват доверието на хората в способността им да влияят на случващото се, изброяват причините учените, съобщи themoscowtimes.com.

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Инфлацията

Инфлацията от началото на 2022 г. по данни на Росстат възлиза на 46%, а по собствени оценки на руските граждани (те са публикувани като част от проучвания на Централната банка на Руската федерация) - 108%. Реалният разполагаем доход на руснаците през второто тримесечие е с 1,5% по-висок от година по-рано, след като през миналата година нарасна със 7,4%. Украинските атаки с дронове предизвикаха горивна криза и унищожават пазарите, проучванията показват нарастващо търсене на мир, но Владимир Путин се готви за ескалация на военните действия, а в Русия се обсъжда мобилизация.

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Загуба на вяра

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Загубата на вяра в способността да влияете на живота си има много последствия, предупреждава IP RAS. От една страна, продължаващият спад във възприемането на контрол ще съкрати хоризонта на планиране и ще увеличи тенденцията към компенсаторно, натрапчиво потребление и финансов риск. От друга страна, „ценностите за оцеляване“, жилищната ориентация и спестовното поведение, избягването на загуби и бъдещите отстъпки – предпочитание за незабавна печалба пред по-голяма печалба в бъдеще – ще се увеличат.

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Делът на хората, които изобщо не правят планове за бъдещето, е бил 36-38% през последните 12 години, но миналата есен е скочил до 44%. Повече от половината анкетирани (56% през август) все още казват, че се чувстват уверени в бъдещето, но през годината делът им е намалял с 10 процентни пункта, а делът на тези, които не изпитват такава увереност, се е увеличил с 11 процентни пункта до 41%.

Последици

Ако високото безпокойство за бъдещето и тенденцията към намаляване на възприемания контрол продължат, ще има дългосрочни последици, свързани с демографията и стратегиите за кариера, предупреждават учените. Ценността на семейството и приятелството като защита от несигурно бъдеще ще се засили, но репродуктивните нагласи ще бъдат отслабени и младите руснаци ще бъдат по-склонни да отлагат раждането на деца.

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