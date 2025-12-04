Сирски настоява: Държим части от Покровск и Мирноград

"В районите градовете Покровск и Мирноград активно блокираме опитите на врага да натрупва щурмова пехотна група и да настъпи около тези населени места. Вътре в градовете, нашите воини продължават да задържат определените райони". Това заяви генерал Олександър Сирски, командващият украинската армия (ВСУ) в профила си във Facebook.

Още: ВСУ правят допълнителни маршрути за снабдяване на отбраната на Покровск и Мирноград

Думите на Сирски означават, че и той отрича обявеното от Русия - че Покровск е превзет. Руското военно министерство го съобщи на 1 декември, руският диктатор Владимир Путин бързо го повтори.

"На среща с нашите командири бяха изяснени въпросите за координираното използване, осигуряването на напредък и навременната подмяна на подразделения, провеждащи разузнавателни и щурмови операции за откриване и елиминиране на противника. За да се гарантира стабилността на отбраната, бяха взети редица решения относно бойното управление, взаимодействието и всестранната поддръжка на ангажираните сили и средства. В този контекст, особена роля играят въпросите за организиране на допълнителни логистични маршрути, навременната медицинска евакуация, както и воденето на контрабатарейен бой и противодействието на вражеските безпилотни летателни апарати", уточнява Сирски.

Още: "Билд": Мирноград е почти обкръжен, украински войник моли 1000 негови другари да бъдат спасени (ВИДЕО)