Двама души намушкани с нож в болница в Лондон (ВИДЕО)

Въоръжени полицаи се отзовали на сигнал за инцидент в централната болница "Мидълсекс" след обаждане малко след 13 часа местно време. Открити били двама души с наранявания от нож. Според полицията единият от ранените е бил с опасност за живота.

"Полицията арестува мъж пред болницата", съобщи в изявление лондонската полиция и добави, че задържаният, който изглежда се е самонаранил, също е с опасност за живота, пише БТА.

More from the scene at the site of the stabbing incident by London hospital.



Armed police are there.



A predominantly Muslim area. pic.twitter.com/m2mqL4IWiC