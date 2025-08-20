Войната в Украйна:

Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал", работник е с тежки изгаряния

20 август 2025, 12:10 часа 5150 прочитания 0 коментара
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал", работник е с тежки изгаряния

Пореден тежък инцидент е станал в завод "Арсенал" в Казанлък. Работник е тежко обгорял, след като е станала производствена авария. Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за инцидента.

ОЩЕ: Неясни са причините за инцидента в завод "Арсенал", при който загина работник

Друг инцидент

Само преди седмици при авария на машина загина друг работник в оръжейницата, припомня БГНЕС. Той е работил в завод 3 на машина за обработка на нитроглицерин.

По някаква причина тази машина е дефектирала и части от нея са ударили работника в главата. Той е бил откаран в болница, но по-късно е починал. В цеха са били трима души. За щастие няма други пострадали.

Почти всяка година в завод „Арсенал“ стават различни инциденти. Само преди месец пострада работник, който беше обгорен и транспортиран в Клиниката по изгаряния в Пловдив. За щастие, мъжът се възстанови. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаквайте подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
завод Арсенал информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес