Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал", работник е с тежки изгаряния

Пореден тежък инцидент е станал в завод "Арсенал" в Казанлък. Работник е тежко обгорял, след като е станала производствена авария. Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за инцидента.

ОЩЕ: Неясни са причините за инцидента в завод "Арсенал", при който загина работник

Друг инцидент

Само преди седмици при авария на машина загина друг работник в оръжейницата, припомня БГНЕС. Той е работил в завод 3 на машина за обработка на нитроглицерин.

По някаква причина тази машина е дефектирала и части от нея са ударили работника в главата. Той е бил откаран в болница, но по-късно е починал. В цеха са били трима души. За щастие няма други пострадали.

Почти всяка година в завод „Арсенал“ стават различни инциденти. Само преди месец пострада работник, който беше обгорен и транспортиран в Клиниката по изгаряния в Пловдив. За щастие, мъжът се възстанови.

Очаквайте подробности.