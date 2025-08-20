Тенисистът, спрял Григор Димитров от пореден 1/2-финал на Australian Open, се отказа от тениса на 30-годишна възраст

Бившата първа ракета на Англия Кайл Едмънд обяви, че се оттегля от тениса на 30-годишна възраст, след като през последните години се бореше с контузии. Едмънд, който се издигна до най-високото си място в световната ранглиста - 14-то място през октомври 2018 г., след като спечели първата си титла от ATP тура в Антверпен. Именно през същата година той достига до 1/2-финалите на Australian Open, превръщайки се във втория британец след Анди Мъри, постигнал този подвиг в Откритата ера. По пътя си в Мелбърн той спира най-добрия български тенисист Григор Димитров от поредно участие в Топ 4.

Кайл Едмънд се пенсионира на 30-годишна възраст

Втората му ATP титла на Едмънд идва на New York Open през 2020 г. Травмите обаче провалят кариерата на бившия №1 на Острова, принуждавайки го да се подложи на три поредни операции на коляното - през ноември 2020 г., март 2021 г. и май 2022 г. Той също така се бореше с контузии на китката, корема, тазобедрената става и стъпалото.

"Да погледнеш пътя и да се опиташ да го опростиш колкото е възможно повече е трудно. По тази причина решението да се оттегля се чувства правилно, имайки предвид контузиите и нещата от миналото", написа Едмънд в социалните мрежи в понеделник. "Особено около 2020, 2021 г. претърпях три операции и прекарах 4-5 години в опити да се върна, като по пътя имах възходи и падения. Но никога не успях напълно да се върна към може би целта си. Това беше основната причина за решението, но през следващите седмици и месеци ще бъде хубаво време да размишлявам, да правя различни неща, да прекарвам повече време у дома със семейството си и просто да оценя живота."

ОЩЕ: Пропадането на бивш №3 в света продължава: Водач в схемата на ATP турнир в САЩ отпадна още на старта