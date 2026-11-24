Всички са виновни за риска да бъдем глобени, защото не сме се съобразили с препоръка на Европейския съвет относно бюджетния ни дефицит. Това излезе като заключение от позиция на финансовото министерство, водено от Гълъб Донев, заради препоръката на Европейската комисия (ЕК) България да бъде глобена, тъй като не прави достатъчно да овладее бюджетния дефицит - ОЩЕ: Брюксел препоръча глоба от 25 млн. евро за България заради бюджетния дефицит

Според позицията, това "е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили". Интересен факт - премиерът Румен Радев изрично заяви преди по-малко от 10 дни, че воденото от него правителство спира да се оправдава с наследството - ОЩЕ: Слагаме край с оправданието с наследството на предишните

Финансовото министерство казва, че ЕК гледа положително на предприетите бюджетни действия в тригодишен период (2027-2029) и че дори да има глоба сега, това няма да се отрази на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

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Пълната позиция

Днешната оценка на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Есенния пакет по Европейския семестър, която отчита значително несъответствие с препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г., е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили.

Истината за причините, довели страната до тази ситуация, не може да бъде подмината с мълчание:

Манипулациите и изкривената изходна база: В основата на настоящите фискални дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата, както и изкуствено коригираният дефицит за 2025 г., който беше потвърден от Евростат . Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление.

. Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление. Политическата блокада и закъснелият бюджет: Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли – едва преди пет месеца – страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година.

Въпреки тежкото наследство, правителството предприе решителни действия за оздравяване на публичните финанси. С предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор "Държавно управление" ще намалее от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

Добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен. В доклада си Брюксел изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране.

Важно е да уточним, че подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове. Правителството ще продължи да възстановява финансовата стабилност на държавата, като стриктно защитава основните социални ангажименти, подкрепата за уязвимите групи и предвидимостта за гражданите и публичните услуги. Сега отговорността е в Народното събрание – очакваме от всички политически партии държавническо поведение при приемането и изпълнението на Бюджет 2027, за да може порочните практики, водещи до европейски санкции, да останат окончателно в миналото.

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