Проблемите на „Топлофикация София“ са добре известни на българските политици, общинските съветници и институциите. Затова е трудно да се разбере защо отново се отделят средства за анализ на дружеството, този път от Световната банка. Това коментира главният икономист в Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в студиото на bTV. Повод за разговора е решението да бъдат дадени 900 хил. лева на Световната банка, за да анализира финансовото състояние на „Топлофикация София“.

„Това е типичен... Аз мисля, че четвърти или пети. Поне аз мисля, че съм чел два такива доста пространни доклада. Това е чудо. Чудо е да даваме пари за нещо, което пред очите ни рухва“, коментира Стефанов. Според него това е естествена политическа реакция, когато няма решение на чувствителен проблем – отговорността се прехвърля на организация като Световната банка.

„Но така или иначе, въпросът в случая е, че наистина са правени такива анализи. Българските политици, управленци, общинари, Общинският съвет, Енергийният холдинг, „Булгаргаз“ – те всички знаят много добре какво е състоянието на „Топлофикация“. Какво очакваме от Световната банка? Да ни каже какво според вас? Очакват да ни каже нещо, което политиците да кажат: ето, нямаме избор, това трябва да направим. Това е обикновено начин“, заяви икономистът.

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На въпрос дали анализът е подготовка за концесия на дружеството, Стефанов отговори, че възможностите не са много, но подобни опити вече са правени. Той посочи два основни проблема пред „Топлофикация София“. Първият е политическото желание цената на топлинната енергия в столицата да остане ниска, докато цената на природния газ не може да бъде контролирана.

„Няма такъв местен или национален политик, който си позволи да вдигне цената на топлоенергията в София. Особено в зимния сезон. Докато в същото време не можем да контролираме цената на газа. Оттам се трупат всички задължения“, обясни той. Стефанов припомни, че задълженията на дружеството в миналото са надхвърляли 1 млрд. лева, а през годините са правени различни опити за промяна на собствеността, анализи и намиране на решения.

Вторият основен проблем според него е корупцията, която продължава да оказва влияние върху държавните и общинските дружества. „Нашите министри, кметове, общински съветници имаме прекрасна среща с други техни колеги в Европа – във Франция, в Румъния, в Дания, в Хърватия. Навсякъде има същите тези проблеми. И навсякъде общо взето решенията не са много. Те са участие на общината, концесиониране, тоест търсене на свежи пари. Но винаги има един друг елемент. И този елемент е, че системната, вопиюща корупция, която просмуква тези дружества и която не е изчезнала някакси магически с това, че се установи политическа стабилност в страната.“

Икономистът посочи, че според последните данни на Центъра за изследване на демокрацията, представени през април тази година, административната корупция в България е достигнала най-високите си нива. „Тоест това не е изчезнало. За какъв период? Сега, за последната година. За 2025, 2026. Тоест корупцията не намалява, а се увеличава. Да, това бяха нашите изводи към април месец, които може би много хора са забравили, но те не са изчезнали“, заяви Стефанов. Той даде примери с проблемите около ТЕЛК, инвалидните места за паркиране в София, държавните дружества и отстраняването на кмета на Варна.

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„Тоест всичкото това не е изчезнало. Не е имало действия, които да намалят натиска, който на практика е констатиран в последните 15 години и от Европейската комисия, но и от нас. И това са двата фактора, от които не може да се избяга в случая с „Топлофикация““, подчерта икономистът.

Според него възлагането на поредния анализ може да послужи като начин политическата отговорност за състоянието на дружеството да бъде прехвърлена на следващия Общински съвет. „Точно така, това е замаскиране. Тоест в момента се подготвя политическият картоф да се разиграе преди изборите другата година, така че да се прехвърли политическата вина, а по отношение на решенията нямаме добра история на такива добри решения“, коментира Стефанов. Той обърна внимание и на трудностите при управлението на подобни дружества. По думите му са необходими висококвалифицирани мениджъри, които да работят в среда със системни проблеми и злоупотреби.

„Отново, повтарям, в системно корумпирана среда и в среда, където няма много хора, които имат опит в управлението на такива дружества. Това са много скъпи хора и съответно те трябва да работят с тази среда, в която са поставени в едно дружество, с което системно се злоупотребява, в което има системни проблеми“, посочи той.

Стефанов коментира и авариите, заради които през последните месеци много жители на София останаха без топла вода. Според него проблемът не е изолиран случай, а част от по-широките трудности в управлението на енергийния сектор. „Не е нещо уникално. Вижте другите ни дела в енергетиката, вижте ядрената ни енергетика, вижте газовата ни енергетика, вижте огромното количество средства, вижте примерно скоростната линия Пловдив – Свиленград, вижте магистрала „Хемус“, вижте газовата връзка България – Гърция за проект за 200 милиона, не го строим 20 години. Така че това не е нещо необичайно в света или в Европа“, заяви той.

По думите му местните монополи са изключително трудни за управление, тъй като от една страна имат гарантиран комфорт заради важната си политическа функция, а от друга са сложни бизнеси, изискващи добре подготвен мениджмънт. „Те изискват изключително добре подготвен мениджмънт и поради това обикновено решението е да се запази някакъв контрол на общината чрез собственост, но да се даде на управление на частна компания чрез концесия. Това, което направихме на много места с водата, това, което направихме с „Топлофикация“ в Пловдив, това, което направихме с други топлофикации в страната, пък фалираха именно защото политически там те не са толкова важни, колкото в София“, обясни Стефанов.

Няма оптимистичен сценарий за цените на парното

На въпрос дали има вариант проблемите на „Топлофикация София“ да бъдат решени, без да се стигне до рязко увеличение на цените на парното, икономистът беше категоричен, че политическият контрол върху цените не е възможен. „Това с вдигането на цените, няма оптимистична теория за това. И аз мисля, че тук в това студио сме си говорили многократно, че може би от около 20-30 години различни български политици, фокусници убеждават, че могат да контролират цените“, коментира той.

Според него решението е дружеството да работи достатъчно ефективно, така че потребителите да получават качествена услуга на възможно най-ниската цена. „Това, което обаче може да бъде контролирано, и там е позитивната теория, това, което може да бъде направено, е да бъде достатъчно ефективно, така че това да е ясно на гражданите, че получават една добра услуга на най-ниската възможна цена“, заяви Стефанов.

Той смята, че именно това трябва да бъде предмет на политическия дебат в София преди местните избори догодина. „Продължаваме да упорстваме да взимаме по-голям дълг, отколкото можем да понесем“

Бюджет 2027

В края на разговора Руслан Стефанов коментира и предложения държавен бюджет от „Прогресивна България“. По думите му финансовата рамка не се различава съществено от бюджетите през последните десетилетия. „Бюджетът не е по-различен от това, което сме виждали последните 20-тина години. Тоест движим се в една установена счетоводна рамка, без особено въображение, без ясни политики, така както сме си свикнали да го правим. Тоест няма изненада. Единствената изненада е, че продължаваме да упорстваме да взимаме по-голям дълг, отколкото можем да понесем“, коментира икономистът.

Според него България трябва да си даде сметка за рисковете, които носи прекомерното задлъжняване. „Мисля, че България не е научила урока си, че най-лесният начин да загубиш суверенитета си, това е да влезеш в дълг. Тогава всъщност ставаш жертва на частни държавни кредитори“, заяви той.

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Стефанов смята, че страната има потенциал да развива силна индустрия в областта на изкуствения интелект, енергетиката и отбранителната промишленост, където се очакват значителни инвестиции в цяла Европа. „Разбира се. България е в прекрасна позиция да има, например, силна индустрия около изкуствения интелект, около енергетиката и, съответно, инвестиции в отбранителната промишленост, които в цяла Европа ще правят. И, съответно, може да реализира много по-високи инвестиции от тези, които реализира“, посочи икономистът. Той допълни, че членството в еврозоната е предполагало значително по-високо ниво на инвестиции.