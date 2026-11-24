„Очевидно имаме форма на институционална репресия и подмяна на вота на гражданите. Това е много опасно за демокрацията като цяло, защото показва, че с институционални хватки могат да бъдат подменени демократично избрани хора на високи длъжности.“ Това каза в „Лице в лице“ по bTV Андрей Гюров във връзка с отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му има проблем както в ОИК, така и във всички действия, които са довели до отстраняването му.

Според него случилото се показва силни зависимости в най-различни институции, не само в правосъдната система. „Имаме ситуация, в която законът не важи по еднакъв начин за всички и институциите се използват за едни като бухалка, а за други – като чадър“, посочи Гюров.

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Относно избора на членове от ВСС от парламентарната квота той заяви, че в момента има възстановяване на нормалността. „Отново се връщаме към нормалната мандатност. Имаме новоизбран ВСС през едни сравнително прозрачни процедури, изслушвания, номинации от граждански организации, което е един добър старт“, смята Андрей Гюров. Той е обнадежден и от това, че за хората, които познава в новия ВСС, е сигурен, че ще отстояват своите позиции на принципа равенство пред закона за всички.

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След президентските избори личната поука за Андрей Гюров е, че българските граждани имат желание за нова посока и за нов начин на управление. „Това, което си поставихме за цел в президентската кампания, е да консолидираме тази проевропейска общност и да надграним на един непартиен принцип“, заяви Гюров. „Предизвикателството пред нас е да запазим тази енергия и да надграним с оглед спадащото доверие в действащото правителство. Да представим една ясна алтернатива за управление на страната“, допълни той.

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На въпрос това значи ли, че ще направи нова политическа партия, или ще се кандидатира за кмет на София, Гюров заяви, че няма да коментира тези предположения, защото „не ги счита за достоверни“. „Това, което се опитвам да начертая като път напред, не минава през допълнително разрояване и разделяне. Минава по-скоро през обединение и то не само на идеологическа основа, но и обединение на принципна основа“, каза той.