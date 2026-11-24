Не са минали и 24 часа от свалянето ми от поста, а вече нещата са по-ясни и от морето през юли. Това написа на профила си в Instagram отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев.

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Ето какво още написа той:

Само в рамките на днешния ден:

1. Започна светкавичното изграждане на частна кооперация върху детска площадка и алея край блок 33 в квартал „Чайка“, което спрях след мощно недоволство от гражданите още през лятото. Проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров.

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2. В интервю за Българското национално радио, общинският съветник Георги Кулински, пак от „Алтернативата“, заяви, че Варна три години била в застой и сега в Общинския съвет имат самочувствието, че могат да наваксат пропуснатото за една година. Чудесно е, че в национален ефир прозвуча заявка кой ще управлява града. Нека всички знаят. Варна в следващата една година ще се ръководи от „Алтернативата“ на застроителите.

3. В брифинг за медиите Цончо Ганев от Възраждане изрази задоволство, че са свалили кмета на Варна през ОИК. Причисляваме ги автоматично към управлението на „Алтернативата“ и „Български глас“. Може би и ГЕРБ ще се включат, щом като партия ГЕРБ и ГЕРБ-Варна са отделни структури, както стана ясно от позицията на Бойко Борисов.

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Може би много хора не знаят, но понеже обещах да падат маските, ще споделя и друго. Христо Димитров възнамерява да застроява още едно междублоково пространство. Това между „Бялата къща“ и блок 68 в „Чайка“. Сега там има прекрасна квартална градинка. Но като вземат властта, на нейно място ще вдигнат блок. Спирах го в продължение на месеци. Вече не мога.

А пък Георги Кулински навремето застрои общински имот с една бележка от бившия шеф на Общинска собственост по времето на Портних.

Сега им се е паднало. Ден година храни.

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