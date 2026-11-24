Плащания за над 262 млн. евро по договори с корупционен риск са спрени в рамките на реформата в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Средствата не са усвоени, а спорните договори са прекратени и предадени на контролните органи. Това съобщи във вторник вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

По думите му са прекратени контракти за над 500 хил. евро с неясна целесъобразност, сред които договор за косене на асфалт през зимата. Спрени са и разходи за около 400 хил. евро за екзотични командировки и скъпи луксозни автомобили в условията на криза.

"Затваряме две публични предприятия, които носеха силен корупционен риск - "Монтажи" и "Иганово". Слагаме край на порочни практики, трупани с години. Изтриваме едно много срамно петно от лицето на Министерството на икономиката", заяви Пулев. Още: Инвестиции в България от Саудитска Арабия: Специално внимание за електромобили

Закриват дружеството "Монтажи"

Сред основните промени е закриването на държавното дружество "Монтажи", което трябваше да ремонтира язовири в страната. През 2018 г. държавата насочи към компанията 500 млн. лв. за ремонт на 418 язовира, но голяма част от планираните дейности така и не бяха реализирани.

Пулев съобщи, че още в началото на мандата са спрени плащания за индексации по договори на "Монтажи" за 35 млн. евро. Предотвратено е и възлагането на строителни дейности за 225 млн. евро чрез дружеството "Иганово", без провеждане на конкурентна процедура.

"Спираме и преустановяваме принципа на черната касичка "Монтажи" на предишните управления", коментира вицепремиерът. Още: Мъск все пак идва? SpaceX има интерес България да е центърът ѝ за региона, похвали се властта

Според него няма необходимост държавата да поддържа подобни строителни структури, при положение че в България има добре развита строителна индустрия с достатъчно български и чуждестранни компании.

Прокуратурата получи одит за ремонтите на язовирите

Дейността на "Монтажи" беше обект на проверки и критики през последните години. През 2022 г. Сметната палата съобщи, че е изпратила на прокуратурата материали от одит на схемата, по която държавата е предоставила 500 млн. лв. за ремонт на язовири чрез дружеството, без да бъдат провеждани обществени поръчки.

Одитът обхваща периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. и е установил данни за престъпление, заради което на прокуратурата са изпратени и събраните доказателства. Още: Пулев се похвали в САЩ с мощната ни икономика: Повтори, че имаме 100% ръст на чуждите инвестиции

Схемата напомняше на модела, използван при строителството на магистрали чрез държавното дружество "Автомагистрали". "Монтажи" не разполагаше със собствена техника и достатъчно работници, за да извърши ремонтите, поради което дейностите бяха превъзлагани на частни фирми.

Подизпълнителите бяха избирани по вътрешни правила на дружеството, без стандартните конкурентни процедури за обществени поръчки. Новата реформа цели да сложи край на този модел на работа.