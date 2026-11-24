Държавната дума (долната камара на руския парламент) прие закон, който изисква руснаците да плащат данък върху депозити, дивиденти и продажби на имоти с прогресивна ставка на налога върху доходите на физическите лица от 13% до 22%. Това обаче не важи за воювалите в Украйна за "славата" на руския диктатор Владимир Путин.

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Главната данъчна основа ще включва така наречените пасивни доходи - лихви по банкови депозити, дивиденти, доходи от продажба на имоти и ценни книжа, както и плащания по застрахователни и дарителски договори. В момента повечето от тези доходи са обложени със ставки от 13% до 15%. Банките автоматично ще удържат данък върху лихвите по депозити (13%), от 1 януари, 2027 година.

Тази мярка ще засегне не повече от 6% от населението или 4 000 000 граждани, според руското министерство на финансите.

За воювалите за имперските амбиции на Путин в Украйна обаче ще се запазят настоящите ставки от 13% и 15%. Прагът за необлагаем доход от депозити ще остане 1 000 000 рубли. Но необлагаемият минимум ще се изчислява на база максималната основна лихва в Русия за предходния данъчен период, не за текущия.

Освен това законът значително увеличава глобите за нарушаване на данъчните закони и въвежда механизъм за данъчно стимулиране на разходите за защита срещу атаки с безпилотни летателни апарати, отбелязва руската държавна информационна агенция "Интерфакс".

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