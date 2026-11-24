Пенсионираният руски генерал-полковник Леонид Ивашов призова за преврат, за да бъде отстранен Владимир Путин от власт. "Русия няма да съществува", предупреди той - ако путинската война срещу Украйна продължи, разпадът на Русия, по думите му, ще е сигурен "до 2027 или 2028 година". "Това, от което се нуждаем днес, е мирен държавен преврат, мирна смяна на властта", цитира го британският вестник Express.

Ивашов, който ръководеше Главна дирекция за международно военно сътрудничество в руското Министерство на отбраната от 1996 до 2001 г., заяви, че Путин може да стане последният в дългата редица "велики" съветски лидери, които са били почитани от народа, а след това отвеждани на екзекуция.

Ивашов предлага Путин да бъде отстранен като му бъде запазено достойнството и му се присъди военното звание Генералисимус, титла, дадена на Йосиф Сталин, да се проведе парад за Деня на победата и след това да бъде освободен от длъжност.

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"Всичко върви по план, просто не по руския план"

Ивашов, който се намира в Крим, където има режим на тока, недостиг на вода, гориво и хранителни продукти, заявява пред изданието, че войната срещу Украйна не върви по план. "Путин беше прав за едно нещо. Всичко върви по план, напълно съм съгласен с това. Всичко върви по план, просто не по руския план", казва той.