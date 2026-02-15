Система срещу дронове: И България ли е започнала да се готви за война?

В различни конфигурации чрез европейския механизъм за финансиране на отбраната SAFE България е изразила интерес към покупката на над 100 гръцки антидрон системи "Кентавър" (Centauros).

Това съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Подобна покупка обмисля също и Кипър с цел да защити критични инсталации и да ги интегрира със закупените наскоро системи Barak MX.

От наземна към военноморска система

Разработена от гръцката компания Hellenic Aerospace Industry, системата "Кентавър" беше проектирана първоначално като наземна противодронна система, но впоследствие бе модифицирана за военноморско разполагане след спешни операции в Червено море.

Системата работи на две нива - първо открива дроновете от много голямо разстояние и след това сваля поне един от тях.

В момента със системата са оборудвани две от четирите фрегати МЕКО на гръцките военноморски сили, като плановете са тя да бъде инсталирана и на четири фрегати FDI.

Hellenic Aerospace Industry разработва подобрена версия, включваща активен радар с 40-километров обсег и потенциални кинетични методи за унищожаване на дронове чрез директен удар, в случай че електронното заглушаване не даде резултат, предаде БТА.

Доказана в акция

През 2024 г. системата "Кентавър" беше използвана по време на участието на Гърция в патрулна мисия на Европейския съюз в Червено море.

Целта на това учение беше да защити търговското корабоплаване от нападения на йеменските бунтовници хути, напомня Ройтерс.

Тогава системата се доказа, изигравайки ключова роля при свалянето на два дрона на хутите, насочени към търговски кораб.

По данни на гръцките медии системата за борба с дронове е идентифицирала 4 дрона на хутите на разстояние повече от 15 морски мили, много преди да станат видими на въздушния радар на фрегатата, участвала в акцията.

Източник: iStock

България има слаба защита срещу дронове

През ноември миналата година беше съобщено, че Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

Информацията сочеше, че се извършва охрана на активите на "Лукойл" в България по въздух, суша и вода, както и че се провеждат изключително засилени проверки на влизащи автомобили в комбината в Бургас.

Експерти обаче са скептични по отношение на нивото на защита от дронове на България.

"Няма случай на свален дрон над територията на страната", обясни обясни инж. Стайко Топалов.

"Системите за борба с дроновете се развиват всеки ден, както и самите дронове. Нашата система е откриваща и това е първия слой", обясни експертът.

Той смята, че нямаме система, която да свали дрон, а имаме такава, която само да го види. "Системата, която е разположена в "Лукойл", е мобилна и е първо ниво на антидрон системата – само откриване", каза инж. Топалов.

Попитан колко струва една добра антидрон система, той обясни, че добрите системи струват от 5 до 10 млн. евро и могат да охраняват до километри разстояния.

Експертът предупреди, че има огромна опасност, която е около нас, и държавата трябва бързо да се задейства.