15 февруари 2026, 8:45 часа 402 прочитания 0 коментара
България сред отличниците на ЕС по намаляване на емисиите на парникови газове

10 държави от ЕС са успели да намалят емисиите на парникови газове през третото тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на миналата година. Цели 17 страни са се провалили в този опит и при тях има увеличение на емисиите. Това сочат нови данни на Евростат.

Средно общо за ЕС се регистрира увеличение на емисиите на парникови газове с 1,13% през третото тримесечие спрямо второто, когато бе отчетен спад с 3,25%.

България - сред отличниците

Добрата новина е, че България се нарежда сред еко отличниците на Съюза.

Най-голямо понижение на емисиите е отчетено в Естония (-17,4%), следвана от Словения (-5,7%) и Кипър (-5,2%).

От регистриралите спад на емисиите държави-членки само Литва е отчела едновременно и понижение на брутния вътрешен продукт (БВП). Останалите 9 страни - България, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Португалия, Румъния и Словения - са успели да намалят емисиите на парникови газове при растеж или запазване на нивата на своя БВП.

България попада именно в тази група държави, които съчетават икономическа стабилност или растеж с ограничаване на вредните емисии. Това я поставя сред страните в ЕС, които постигат напредък към декарбонизация, без това да се отразява негативно на икономическата активност.

Източник: БГНЕС

Данните за България

През юли - септември 2025 г. емисиите на парникови газове в България са намалели с 3,43% в сравнение с предходното тримесечие, когато бе регистриран спад с 9,3%. Тогава страната ни зае първото място в ЕС по спад на емисиите, сочи справка в база данните на Евростат, предаде БТА.

По официални информации макар в повечето държави членки - 17 на брой - да се наблюдава увеличение на емисиите през третото тримесечие на 2025 г., една значителна група от 10 страни, включително България, успяват да обърнат тенденцията.

В 9 от тях това се случва паралелно с икономически растеж или запазване на икономическите обеми, което е индикатор за съществуването на тенденция за икономическото развитие без ръст на въглеродните емисии.

Десислава Любомирова
