"Детето стои с подута устра и учителят нищо не може да му каже": Модата на законните никотинови паучове

В НС на няколко пъти беше повдигната темата за т.нар. никотинови паучове. И БСП, и "Демократична България" имат законопроекти по темата и искат тези паучове да бъдат изцяло забранени.

"По цял свят употребата им мощно нараства и българите не оставаме на заден план. Изследване от 2024 г. сред българските младежи на възраст 13 - 15 г. показва, че 11% употребяват такива паучове - 12% от момичетата и 10% от момчетата", коментира Гергана Гешанова, председател на коалиция "Без дим".

Реалните данни са далеч по-стряскащи

По думите й реалността е дори още по-стряскаща от официалната статистика. Гешанова е получила сигнали от учители, че това са само официални данни и не отразяват истинския мащаб на проблема. Според преподаватели почти всяко дете у нас стои в клас с подута устна, но учителите не могат да направят нищо.

Тя заяви, че е купила паучове специално, за да може да ги покаже, но продавачката я е предупредила, че с оглед на възрастта й не трябва да ги употребява, защото ще й стане лошо.

Една торбичка струва между 6 и 7 евро.

Гешанова заяви, че за мнозина паучовете са по-удобен вариант от вейповете, тъй като са бездимни, а и с тях човек може да отиде навсякъде и да ги употребява почти незабелязано.

Източник: iStock

Бърза зависимост и бързи поражения

В паучовете има синтетичен никотин, който се разгражда под устните и веществото бързо стига до мозъка. Така и зависимостта от тези торбички се изгражда много по-бързо, смята експертът.

Вредата е в това, че голямото количество никотин много бързо навлиза в организма.

"Младежкият организъм много по-бързо става зависим и много по-бързо се засяга от това нещо. Никотинът действа много зле на развиващия се мозък и на сетивните органи. Повишава кръвното налягане, може да ви стане лошо, получаваш сърцебиене, аритмия, гадене, повръщане. Не дай си боже някой да го глътне, особено малко дете", смята тя.

В дългосрочен план употребата на паучове води до проблеми с устната кухина и пародонтит. Също така е доказано, че никотинът стимулира развитието на раковия процес.

На въпрос за нашумялата употреба на паучове с цел отказване на цигарите Гешанова заяви, че в световната литература засега няма обективни и независими данни, че никотиновите торбички могат да помогнат за подобно отказване.

Напротив, това помага за двойна употреба, категорична беше тя.