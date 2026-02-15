Войната в Украйна:

"Детето стои с подута устра и учителят нищо не може да му каже": Модата на законните никотинови паучове

15 февруари 2026, 8:50 часа 619 прочитания 0 коментара
"Детето стои с подута устра и учителят нищо не може да му каже": Модата на законните никотинови паучове

В НС на няколко пъти беше повдигната темата за т.нар. никотинови паучове. И БСП, и "Демократична България" имат законопроекти по темата и искат тези паучове да бъдат изцяло забранени.

"По цял свят употребата им мощно нараства и българите не оставаме на заден план. Изследване от 2024 г. сред българските младежи на възраст 13 - 15 г. показва, че 11% употребяват такива паучове - 12% от момичетата и 10% от момчетата", коментира Гергана Гешанова, председател на коалиция "Без дим".

Реалните данни са далеч по-стряскащи

Още: Предлагат забрана на никотиновите паучове със закон

По думите й реалността е дори още по-стряскаща от официалната статистика. Гешанова е получила сигнали от учители, че това са само официални данни и не отразяват истинския мащаб на проблема. Според преподаватели почти всяко дете у нас стои в клас с подута устна, но учителите не могат да направят нищо.

Тя заяви, че е купила паучове специално, за да може да ги покаже, но продавачката я е предупредила, че с оглед на възрастта й не трябва да ги употребява, защото ще й стане лошо.

Една торбичка струва между 6 и 7 евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Гешанова заяви, че за мнозина паучовете са по-удобен вариант от вейповете, тъй като са бездимни, а и с тях човек може да отиде навсякъде и да ги употребява почти незабелязано.

Източник: iStock

Още: Истината за никотиновите паучове: науката ли надделява, или предизборният популизъм?

Бърза зависимост и бързи поражения

В паучовете има синтетичен никотин, който се разгражда под устните и веществото бързо стига до мозъка. Така и зависимостта от тези торбички се изгражда много по-бързо, смята експертът.

Вредата е в това, че голямото количество никотин много бързо навлиза в организма.

"Младежкият организъм много по-бързо става зависим и много по-бързо се засяга от това нещо. Никотинът действа много зле на развиващия се мозък и на сетивните органи. Повишава кръвното налягане, може да ви стане лошо, получаваш сърцебиене, аритмия, гадене, повръщане. Не дай си боже някой да го глътне, особено малко дете", смята тя.

Още: Депутат от БСП показа в парламента какво смучат младите хора (ВИДЕО)

В дългосрочен план употребата на паучове води до проблеми с устната кухина и пародонтит. Също така е доказано, че никотинът стимулира развитието на раковия процес.

На въпрос за нашумялата употреба на паучове с цел отказване на цигарите Гешанова заяви, че в световната литература засега няма обективни и независими данни, че никотиновите торбички могат да помогнат за подобно отказване.

Напротив, това помага за двойна употреба, категорична беше тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
деца младежи никотинови торбички никотинови паучове
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес