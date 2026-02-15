18 общини в България са без аптека

Животът в малките населени места в България от години става все по-труден и изпълнен с ежедневни рутинни проблеми. Като например да не можеш да купиш лекарства.

В цели 18 общини в страната аптека няма.

Причините най-често са демографски и икономически, а резултатът е ясен - всеки с фармацевтичен бизнес логично намира пристан за своята аптека там, където има повече жители, респективно клиенти.

Километри пътуване за лекарства

От 5 години в такова положение са и жителите на Невестино, които трябва да пътуват около 15 километра до Кюстендил, за да пазаруват лекарства.

За щастие скоро това ще се промени и местните хора ще имат аптека.

Досега в селото разчитали на това, че всички се познават и си помагат в случай на нужда. Така често в града се праща човек, който да купува лекарства за тези без транспорт. Случва се и лекарства да се търсят от съседа, предаде Нова тв.

"Най-накрая се споразумяхме с господин Литов от Благоевград. Предложихме му помещение, което отговаря на изискванията, сега се прави малък ремонт в аптеката и очакваме до един месец тя да започне работа", обясни Йордан Глогов, зам.-кмет на Невестино.

Новата аптека ще бъде разположена точно до Спешния център и кабинета на единствения общопрактикуващ лекар в Невестино.