Големият български нападател от село Синитово, който стана голмайстор на А група, въпреки че отборът му изпадна

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Петко Петков е един от най-великите български нападатели за всички времена. Той е основна част от Берое при големите победи над Атлетик Билбао, Ювентус и Фенербахче. Любопитни моменти от кариерата му са петте гола в един мач срещу Аустрия Виена за Купата на УЕФА и други 5 попадения за маданския Горубсо срещу Арда в деня на сватбата му. В своята витрина Петков има два приза за стрелец №1 на България, както и титла и купа на Австрия с екипа на Аустрия Виена.

Великият Петко Петков

Футболният път на родения в пазарджишкото село Синитово едва ли може да се побере в един материал, затова ще акцентираме върху част от него. Като ученик заиграва футбол в Локомотив Септември. Впоследствие защитава цветовете на отбора на Акумулаторния завод-Пазарджик, Родопа Смолян, Миньор Рудозем и Горубсо Мадан.

На 29 октомври 1967 г., в деня на своята сватба, Петков бележи 5 гола за победата на Горубсо с 5:0 срещу Арда (Кърджали) в среща от Б група, като изявите му са забелязани от ръководството на Берое. Петков е привлечен в Стара Загора по средата на сезон 1967/68. "Илка беше състезател по тенис на маса. Там се запознахме. Когато отидох в Мадан тя пък завърши и се оженихме. Тя ми и най-голямото богатство, което отнесох от Родопите. На 29 октомври 1967 г. подписах с жена ми в гражданското в Мадан. Следобед с „Горубсо” победихме „Арда” с 5:0 и петте гола ги отбелязах аз", разказва той след години пред "Тема Спорт".

Пет гола в Европа

Друг емблематичен момент също е свързан с реализиране на пет попадения. На 13 септември 1972 г. Петков бележи се разписва пет пъти при победа на Берое със 7:0 срещу Аустрия Виена в мач за Купата на УЕФА. Две седмици по-късно бележи нови два гола в реванша във Виена, който старозагорци печелят с 3:1. В следващия кръг от турнира се разписва и при домакински успех с 3:0 над унгарския Хонвед (Будапеща).

Берое отпада, но с... голмайстор

И така хронологично стигаме до сезон 1973/1974. Той е кошмарен за Берое във вътрешното първенство. Отборът остава на предпоследното 15 място и изпада в Б група. Кампанията обаче остава паметна с два факта – Берое изпада от А група с положителна голова разлика и голмайстор на шампионата, записвайки победи с резултат от 8:0, 8:1, 6:2, 4:0! Петко Петков взема приза за № при стрелците с 21 попадения, а головата разлика в края на сезона е 50:46. Само сезон по-късно Берое отново е в елита, след като вкарва цели 113 гола на противниците си във втория ешелон. Петко Петков става голмайстор на Б група с внушителните 53 гола.

7 години по-късно Аустрия Виена все още помни Петко Петков и от втория опит успява да го привлече. Така всъщност той се превръща в първия наш футболист, преминал в голям чуждестранен клуб. Нападателят се възползва от шанса и на австрийска земя става шампион и печели купата на страната. Преди да отиде в Австрия обаче, Петков изкарва втори период в Берое, когато слага и капитанската лента. С него в редиците си заралии достигат в две поредни години до финал за Националната купа, които губят.

В обобщение, Петко Петков има цели 442 изиграни мача за Берое и е голмайстор №1 на старозагорци с 300 попадения във всички турнири. Със заралии на два пъти става голмайстор на "А" група, за националния тим пък записва 33 мача. Отново с Берое взима на два пъти Балканската купа през 1968 и 1969 г.

След края на кариерата си Петков е треньор в доста отбори, включително, разбира се, любимия Берое. Като ръководител, в ролята си на спортно-технически директор на беройци, вдига трофей през 2010 година, когато предвожданият от Илиан Илиев отбор завоюва Купата на България. За съжаление, легендата на родния футбол Петко Петков ни напусна през 2020 година.