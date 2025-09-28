Войната в Украйна:

Проф. Радка Аргирова каза кога се очакват противогрипните ваксини

28 септември 2025, 08:32 часа 371 прочитания 0 коментара
"Очакваме и първите противогрипни ваксини до средата на октомври месец. Те ще бъдат разпространени чрез РЗИ-та и приканваме по-възрастните хора с хронични заболявания да си ги поставят. Добре да е да има 14 дневен срок между поставянето на ваксина срещу ковид и тази срещу грипните щамове". Това заяви пред БНР вирусологът проф. Радка Аргирова. Още: Ние сме единствената държава, която вместо да си ваксинираме децата против грип, затваряме детските градини и училищата за 2-3 седмици

Нови лекарства лекуват ХИВ, разказа още професор Аргирова. До сега не са били известни.

В България има високо ниво на смъртност при рака на шийката на матката, стана ясно по време на 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация „Медии, общество, семейство и традиции“. Националната програма за скрининг на рака на шийката на матката е изключително важна, казаа проф. Радка Аргирова.

Ръст на ковид случаите

Увеличават се случаите на ковид у нас. За два нови варианта на вируса съобщава вирусологът професор Радка Аргирова. Тя взе участие в 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции". Социално значими теми като рака на маточната шийка, редките болести и ранното разпознаване на инсултите бяха сред акцентите на срещата.

Увеличават се случаите на болни от ковид, добави вирусологът професор Радка Аргирова. Уязвими са хората с хронични заболявания и тези над 65 годишна възраст.

