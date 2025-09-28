Ще играе ли бухалката по магазините: Отговорът от КЗК

„Това, което Комисията за защита на конкурецията (КЗК) прави е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните предприятия са предупредени, че са наблюдавани. КЗК няма директни правомощия да наблюдава цените, а да няма съгласувани практики между предприятията за вдигане на цените“. Това заяви заместник-председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред БНТ. Още: КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио

Той увери, че няма обективна причина за ръст на цените на храните и по-специално на цената на олиото. „Ако започнат магазините през следващата седмица да вдигат цената на олиото, тогава КЗК ще се намеси“, закани се Чолаков.

Бухалка ли е КЗК?

Според него КЗК много лесно позволява да бъде манипулирана. „Много лесно се приказва как КЗК е бухалка. Напоследък започнах да си дават сметка, че има превантивно сплашване на контролните органи, за да не вземат да започнат да използват правомощията си в пълен обем“, посочи Радомир Чолаков. Той увери, че КЗК не е бухалка, а осъществява превенция.

„В момента тази работа, която извършваме е превантивна и ще постигне ефект. Ако не постигне ефект, тогава в България ще стане като в Германия“, предупреди Чолаков. Той добави, че никой няма намерение да глобява търговските вериги с 10% или 300 000 лв. „Никой няма намерение да вади бухалката и никой няма намерение да глобява, ако всички спазват правилата на играта. Добрият рефер колкото по-малко свири, толкова по-добре върви играта“, подчерта Чолаков.

