Руският външен министър Сергей Лавров проведе пресконференция след посещението си в Ню Йорк с обичайния си набор от оправдания и клишета, характерни за Кремъл. Лавров заяви, че Русия „няма намерение и никога не е имала намерение да атакува НАТО или Европейския съюз“, като същевременно обвини Алианса, че „се опитва да обгради военно цяла Евразия“.

Оправдания и клишета

Лавров изрече и куп лъжи, като заяви че Русия никога не атакува цивилни цели и никога не изпраща дронове към държави от НАТО или ЕС“. В крайна сметка неготово изявление отново потвърди въртенето на една и съща кремълска пропаганда.

Russia’s foreign minister held a press conference following his visit to New York with the usual set of mantras. He claimed that Russia “has no intention and never had any intention of attacking NATO or the EU,” while… https://t.co/oPoDJrchjh pic.twitter.com/LsxCdIgLi3 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Последно предупреждение за Русия

Европейски дипломати масово са използвали дипломатически канали за комуникация и са предупредили Русия да спре да нарушава въздушното пространство на страните-членки на НАТО с военни самолети – в противен случай ще се стигне до сваляне на руски военни самолети. Това съобщава Bloomberg – американската информационна агенция се позовава на свои източници. Предупреждения са били отправени от Германия, Франция и Великобритания, като инициативата е тръгнала заради случая с Естония, при който три руски изтребителя МиГ-31, които се използват за изстрелване на свръхзвуковите ракети "Кинжал", останаха поне 12 минути в естонско въздушно пространство.

Интересен щрих от информацията за дипломатическите предупреждения от Европа към Русия – един от руските дипломати е заявил, че руските действия и нарушаването на въздушното пространство на НАТО са отговор на украинските въздушни атаки специално срещу Крим. Кремъл смята, че украинските операции нямаше да са възможни без помощта на Запада. С други думи, дори на дипломатическо ниво, неофициално, Русия не само не отрича за нарушенията, ами и директно ги признава и обяснява защо ги прави.

Извън случилото се в Естония, вече имаше още няколко случая на въздушни проблеми в Европа, най-вече в Дания – но с дронове. Отделно, френски медии съобщиха, че неизвестни безпилотни летателни апарати са били забелязани в района на френската военна база в Мурмелон-льо-Гран, департамент Марна. Това е станало в периода 21 – 22 септември. Тече разследване, а охранителните мерки са засилени – базата е с площ 10 000 хектара.

По темата с руските нарушения на въздушното пространство, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ясно каза пред Fox News: Подкрепям думите на президента Доналд Тръмп, че руски военни самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, трябва да бъдат сваляни. "Знаем как да го правим – от над 40-50 години". Генералният секретар на НАТО уточни, че военните пилоти на Алианса оценяват всяка ситуация и кога да ескортират нарушители, което е минимум, но ако се налага, ще "се направи повече", за да бъдат защитени гражданите на държавите от Алианса. Рюте принизи и изречена от руския външен министър Сергей Лавров поредна порция лъжи плюс заплахи: "Лавров е руски външен министър от времето на Христос и никога нищо полезно не е излизало от устата му. Да не се съсредоточаваме много върху него.

