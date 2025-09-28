НА ЖИВО: България и Италия ще спорят за световната титла по волейбол във Филипините

Време е за големия финал! Националните отбори по волейбол на България и Италия излизат в пряк сблъсък за световната титла във Филипините. "Лъвовете" не са играли подобен мач от далечната 1970 година, когато завоюваха сребърните медали. Италианците пък влизат в срещата като защитаващи короната си. Двата тима показаха най-добра игра през целия турнир, като българите са без загуба от началото, докато "адзурите" допуснаха едно поражение в груповата фаза.

България достигна до големия финал, след като записа категорична победа на 1/2-финалите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини допуснаха много грешки, но успяха да покажат добра игра в най-важните моменти и победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Няколко часа по-късно в директен сблъсък за второто място на финала излязоха световният шампион Италия и европейският шампион Полша. Италианците на оставиха много шансове на своите съперници и победиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Сега двата най-добри отбора ще спорят за титлата. Един от основните играчи на "лъвовете" Александър Николов се закани, че ще утре България излиза на терена, за да оцвети медалите си в златно. В италианския лагер пък не подценяват страната ни, която е представяна от най-младия отбор на първенството, и са далеч от мисълта, че само братята Николови са заплаха за тях. Ако нямате възможност да гледате мача в телевизионния ефир, то може да проследете развоя му тук на живо.

Очаквайте подробности след 13:30 часа!

