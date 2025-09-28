Пореден протест срещу безводието в Плевен

В Плевен днес отново излизат на протест срещу безводието. Той е организиран от сдружение "Контракорупция", съобщи БНР. Протестното шествие ще тръгне в 17 часа от площад "Стефан Стамболов" пред ДКТ "Иван Радоев". Протестът ще премине по пешеходната зона и ще спре пред община Плевен. Още: Как бордът по водите ще се справи с безводието: Отговорът от Сдружението на общините

Плевен иска вода

"Протестът е свързан с продължаващото безводие в цяла Плевенска област и безхаберието на институциите, както на местно ниво, така и в държавата. Очаквания имаме, че нещата бих се нормализирали, ако някой започне да работи. Но към момента сами виждате, че няма разкопани улици. Финансиране за момента от държавата няма, само преориентиране на пари, които бяха предвидени за други дейности, свързани с града, но това е реалността за момента", заяви Борислав Цветанов от сдружение "Контракорупция".

Мерките за справяне с безводието са достатъчно адекватни. Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов, който участва в днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен, предаде БТА. Припомняме, че преди ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призоваха премиера и министрите, отговорни за безводието, да отидат на място в Плевен. Междувременно днес стана ясно, че вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, където също има проблеми с водите.

Манол Генов призова за търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването. Министърът обаче предупреди, че в последните четири години имаше суша и очакванията са и следващата година да бъде такава. Министърът заяви, че драмата в Плевен е изключително голяма и че съчувства на всички плевенчани.

"Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в един такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир "Черни Осъм" и веднага от другата страна скочиха други да не се прави, каза още министърът.

По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално.

