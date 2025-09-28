Украйна има шансове да победи и да си върне териториите: Тагарев за картите на Зеленски във войната

В продължение на месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп говореше, че Володимир Зеленски няма карти. Украйна има всички възможности да победи и да възстанови териториалната си цялост. Очевидно Русия няма как да постигне нищо сериозно с лятната си офанзива. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред БНТ. Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

По думите му Украйна показа, че може успешно да атакува цели в руската територия. Много вероятно е и без да разчита на разузнавателна информация, отново да удари Русия. Украйна регулярно нанася удари по рафинерии, помпени станции и в Русия това вече се чувства, посочи Тагарев. „Украйна сама вече се справя, особено с крилатата ракета „Фламинго“. Това са доста сериозни промени в баланса на силите между Русия и Украйна“, добави бившият министър.

Путин не спира, но Украйна сама вече се справя

Според него президентът на САЩ е разчитал в много голяма степен на личните си отношения с Владимир Путин. „Владимир не спира и не спира да си преследва своите имперски цели. Дали ще се изтегли допълнително от Украйна – по-скоро не“, коментира Тодор Тагарев. Той добави, че Тръмп няма как да се изтегли от проблема, защото първо продава оръжия на Украйна, и второ – Америка остава ангажирана с европейската сигурност. Ако има разполагане на сили от „коалиция на желаещите“ на украинска територия, САЩ ще окажат помощ с авиация и друга военна техника, ако Русия реши да атакува коалицията, допълни Тагарев.

Той отбеляза, че определено Русия прави провокации с дроновете в Полша, Румъния, Дания и Естония. „Първо тези дронове са професионални и не са купени от Alibaba. После датският премиер каза, че Русия е заплахата за европейската сигурност. Дания е един от най-твърдите и железни поддръжници на Украйна – и с финанси, и с въоръжение. Русия се стреми да влияе на общественото мнение и на мнението на лидерите в европейските страни, които оказват поддръжка на Украйна. Една от целите на Русия е хората да се стреснат и да не дават всичко за Украйна. Този ефект е търсен от страна на Русия“, коментира бившият военен министър.

Тагарев заяви, че Европа трябва да тропне по масата и да предупреди Русия, че не може да прави провокации в страните-членки на НАТО.

