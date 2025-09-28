Войната в Украйна:

Украйна има шансове да победи и да си върне териториите: Тагарев за картите на Зеленски във войната

28 септември 2025, 09:18 часа 709 прочитания 0 коментара
Украйна има шансове да победи и да си върне териториите: Тагарев за картите на Зеленски във войната

В продължение на месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп говореше, че Володимир Зеленски няма карти. Украйна има всички възможности да победи и да възстанови териториалната си цялост. Очевидно Русия няма как да постигне нищо сериозно с лятната си офанзива. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред БНТ. Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

По думите му Украйна показа, че може успешно да атакува цели в руската територия. Много вероятно е и без да разчита на разузнавателна информация, отново да удари Русия. Украйна регулярно нанася удари по рафинерии, помпени станции и в Русия това вече се чувства, посочи Тагарев. „Украйна сама вече се справя, особено с крилатата ракета „Фламинго“. Това са доста сериозни промени в баланса на силите между Русия и Украйна“, добави бившият министър.

Путин не спира, но Украйна сама вече се справя

Още: Русия си намери виновник за евентуалното избухване на Трета световна война

Според него президентът на САЩ е разчитал в много голяма степен на личните си отношения с Владимир Путин. „Владимир не спира и не спира да си преследва своите имперски цели. Дали ще се изтегли допълнително от Украйна – по-скоро не“, коментира Тодор Тагарев. Той добави, че Тръмп няма как да се изтегли от проблема, защото първо продава оръжия на Украйна, и второ – Америка остава ангажирана с европейската сигурност. Ако има разполагане на сили от „коалиция на желаещите“ на украинска територия, САЩ ще окажат помощ с авиация и друга военна техника, ако Русия реши да атакува коалицията, допълни Тагарев.

Той отбеляза, че определено Русия прави провокации с дроновете в Полша, Румъния, Дания и Естония. „Първо тези дронове са професионални и не са купени от Alibaba. После датският премиер каза, че Русия е заплахата за европейската сигурност. Дания е един от най-твърдите и железни поддръжници на Украйна – и с финанси, и с въоръжение. Русия се стреми да влияе на общественото мнение и на мнението на лидерите в европейските страни, които оказват поддръжка на Украйна. Една от целите на Русия е хората да се стреснат и да не дават всичко за Украйна. Този ефект е търсен от страна на Русия“, коментира бившият военен министър.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тагарев заяви, че Европа трябва да тропне по масата и да предупреди Русия, че не може да прави провокации в страните-членки на НАТО.

Още: Румъния привлича Украйна за производството на дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
дронове Тодор Тагарев руски дронове Румъния стена от дронове руски дронове Полша
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес