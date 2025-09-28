Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)

Ураганът "Умберто", който се формира в Атлантическия океан, се усили до пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център за наблюдение на урагани на САЩ. Тази категория е най-опасната и се дава на урагани със скорост на вятъра над 250 км/ч. Ураганът се е намирал между Куба и Бахамските острови и се е движел на северозапад към САЩ.
Hurricane Humberto is now a monster Category 5 hurricane in the Atlantic.— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 27, 2025
One of the most symmetrical storms you will ever see on the planet. pic.twitter.com/S53NAYuiqI
Скоростта на вятъра достига до над 250 км/ч.
На 22 септември учени писаха, че в Атлантическия океан се е образувала тропическа буря, наречена "Нарда". Скоростта на поривите на вятъра на бурята е 18 м/с.
On this day, 1 year ago, Hurricane Helene hit Western North Carolina.— Matt Van Swol (@matt_vanswol) September 27, 2025
Never forget. pic.twitter.com/m0QkxRrcEG
"Нарда" също се движи на северозапад със скорост 17 км/ч. Местоположението на природното явление е фиксирано на разстояние 390 км югоизточно от мексиканския град Сиуатанехо.
На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история.
