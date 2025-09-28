Войната в Украйна:

Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)

28 септември 2025, 08:02 часа 353 прочитания 0 коментара
Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)

Ураганът "Умберто", който се формира в Атлантическия океан, се усили до пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център за наблюдение на урагани на САЩ. Тази категория е най-опасната и се дава на урагани със скорост на вятъра над 250 км/ч. Ураганът се е намирал между Куба и Бахамските острови и се е движел на северозапад към САЩ.

Още: Истинско бедствие: Ураганът "Хелън" уби десетки и остави Югоизтока на САЩ без ток (ВИДЕО)

Скоростта на вятъра достига до над 250 км/ч.

На 22 септември учени писаха, че в Атлантическия океан се е образувала тропическа буря, наречена "Нарда". Скоростта на поривите на вятъра на бурята е 18 м/с.

Още: Ураганът "Ерин" заплашва да удари Бахамските острови

"Нарда" също се движи на северозапад със скорост 17 км/ч. Местоположението на природното явление е фиксирано на разстояние 390 км югоизточно от мексиканския град Сиуатанехо.

На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история.

Още: Бедствието „Елиас“ наближава Гърция

