Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)

Ураганът "Умберто", който се формира в Атлантическия океан, се усили до пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Това съобщи Националният център за наблюдение на урагани на САЩ. Тази категория е най-опасната и се дава на урагани със скорост на вятъра над 250 км/ч. Ураганът се е намирал между Куба и Бахамските острови и се е движел на северозапад към САЩ.

Hurricane Humberto is now a monster Category 5 hurricane in the Atlantic.



One of the most symmetrical storms you will ever see on the planet. pic.twitter.com/S53NAYuiqI — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 27, 2025

Скоростта на вятъра достига до над 250 км/ч.

На 22 септември учени писаха, че в Атлантическия океан се е образувала тропическа буря, наречена "Нарда". Скоростта на поривите на вятъра на бурята е 18 м/с.

On this day, 1 year ago, Hurricane Helene hit Western North Carolina.



Never forget. pic.twitter.com/m0QkxRrcEG — Matt Van Swol (@matt_vanswol) September 27, 2025

"Нарда" също се движи на северозапад със скорост 17 км/ч. Местоположението на природното явление е фиксирано на разстояние 390 км югоизточно от мексиканския град Сиуатанехо.

На 29 август 2005 г. върху САЩ се стовари ураганът "Катрина", който се превърна в едно от най-разрушителните природни бедствия в американската история.

