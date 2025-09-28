НАТО подсилва Балтийския регион, американски танкове близо до Русия след провокациите (ОБЗОР-ВИДЕО)

Европа трябва да признае тактиката на заплахи на Русия и да преразгледа вноса на петрол и газ от нея. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски от брифинг на 27 септември, на който той коментира зачестилите случаи със засичане на дронове в редица северноевропейски държави. Дания например трябваше два поредни дни да затваря свои летища, а вчера неидентифицирани безпилотни машини бяха засечени във въздушното пространство на Дания, Литва и Финландия. Също вчера писта на летище "Схипхол" в Амстердам беше затворена за около 45 минути, след като пилоти и наблюдатели съобщиха за безпилотен летателен апарат в района. Разследването не е установило наличието на дрон - обектът вероятно е бил балон.

Още: FT: Шпионска мисия действа в северните морета, за да има Кремъл военно асо срещу НАТО

"Дроновете достигнаха нашите партньори. Просто проверете картата. Ако са руски, как са стигнали там? Един от начините е през европейски води, използвани от руския флот", каза Зеленски, призовавайки за всеобхватни ограничения, а не за избирателни.

Zelensky on Russian drones: Europe must recognize Russia’s intimidation tactics and reconsider importing its energy. “Drones reached our partners. Just check the map. If they’re Russian, how did they get there? One way is through European waters used by Russia’s fleet,” he said,… pic.twitter.com/p2Xx6Mcqr4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2025

"Русия проверява способността на Европа да се защити и се опитва да повлияе на обществата, така че хората да започнат да си мислят: Защо даваме всичко на украинците, ако не можем да се защитим сами?", анализира още Зеленски. "Това е с цел да се намали помощта за Украйна, особено преди зимата. 92 дрона летяха към Полша. Ние ги свалихме всички над територията на Украйна. Деветнадесет от тях достигнаха целта си. Но ние виждаме посоката и, както се казва, хореографията на този полет. Може да има и към Италия. Виждате Норвегия, Дания. Има сигнали от Швеция, от румънците, поляците и балтийските държави. Путин проверява какво имат европейците. Някои от тези страни може да са притеснени от прехвърлянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна. И може би ще ги задържат за себе си. Но това не работи по този начин. Не можете да сваляте дронове със системи Patriot, защото просто няма толкова много ракети в света. Затова е необходимо знание: знание за нашите мобилни огневи групи, за нашите оператори на дронове, за нашето ръководство на ВВС, за всички наши лидери в противовъздушната отбрана".

Още: Зеленски: Повечето в НАТО ги е страх от Путин. Ако има спиране на огъня, може да има избори в Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент говори и по други теми, включително, че украинска делегация в САЩ тази есен ще работи за финализиране на споразумения за закупуване на американски оръжия и износ на дронове, произведени в страната. Зеленски е дал на Доналд Тръмп и списък с оръжия на стойност 90 милиарда долара, като освен това е готов и за отделни сделки. Припомнете си:

Zelensky warned that if Russia threatens blackouts in Kyiv, Moscow will face one of its own. He also revealed that Ukraine has given Trump a $90 billion weapons list, but is open to separate deals, including Tomahawks. pic.twitter.com/d5CrJ1VCb7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2025

В същото време руският външен министър Сергей Лавров продължи с кремълските опорки за ескалацията с НАТО. По думите му - Украйна трябва да забрави за границите си от 2022 г., т.е. преди началото на войната. Думите му идват след промяната в реториката на Тръмп, който заяви, че Русия е "книжен тигър" и че Украйна може да си върне всички загубени територии. Според Лавров НАТО обграждала цяла Евразия и ако се осмели да пресича руски "летящи обекти", Алиансът щял да съжалява за това.

Lavrov at the UN once again repeated Moscow’s usual delusions: Ukraine should forget about the 2022 borders, NATO is encircling all of Eurasia, Germany is “renazifying,” and if NATO dares to intercept Russian “flying objects,” it will regret it. https://t.co/rtSREUcftg pic.twitter.com/LFph8LjMgf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2025

На фона на ежедневните потвърдени данни от Украйна с разрушени жилищни сгради, убити и ранени хора - Лавров заяви, че Русия никога не атакува цивилни граждани и не изпраща дронове към държави от НАТО или ЕС. Руският външен министър говори пред почти празна зала в ООН, което е още едно напомняне за това колко изолирана всъщност е Москва.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov claimed Russia never attacks civilians or sends drones at NATO or EU states, while insisting Ukraine won’t regain its land. He delivered this recycled Kremlin script in front of a nearly empty UN hall, another reminder of how isolated Moscow… pic.twitter.com/rrWugiduUJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2025

Още: "Русия не атакува НАТО": Лавров върти и суче една и съща плоча (ВИДЕО)

НАТО разширява мисията си в Балтийско море

НАТО междувременно обяви разширяването на мисията си в Балтийско море в отговор на проникването на дроновете в Дания, които бяха засечени близо до летища и военни съоръжения на страната. Североатлантическият алианс възнамерява да „повиши вниманието и контрола“ чрез използването на нови многофункционални средства в региона, включително платформи за разузнаване, наблюдение и предварително проучване. Ще се използва и поне една противовъздушна фрегата, пише Reuters.

Представител на НАТО отказва да посочи пред агенцията кои страни изпращат допълнителното оборудване. Медийни доклади обаче показват, че новите средства ще подсилят мисията "Балтийски наблюдател" на НАТО, стартирана през януари след поредица от инциденти, свързани с повреди на подводни кабели, телекомуникационни линии и газопроводи на дъното на Балтийско море. За да защитят критичната инфраструктура, страните от Алианса разположиха фрегати, патрулни самолети и морски дронове.

Още: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания

Източници от НАТО съобщиха на финландското издание Iltalehti, че шведската бригада "Норботен" ще съставлява ядрото на новата бригада на НАТО в Лапландия, наброяваща 4-5 хиляди войници. Подразделението, специализирано в зимна война, ще бъде подкрепено от шведски гаубици Archer, разположени предварително в Рованиеми и Соданкюля. Норвегия и Дания също ще дадат своя принос, което ще превърне тази сила в предимно скандинавска. Щабът на бригадата ще бъде в Рованиеми и Соданкюля, под командването на шведски офицер. Великобритания ще ограничи ролята си до щабни офицери, тъй като сухопътните ѝ войски остават фокусирани върху Естония.

Междувременно Естония е засякла железопътни конвои, превозващи американски танкове и тежка бронетехника по-близо до руската граница. Танкове M1A2 Abrams са пристигнали в лагера Тапа като част от планираните ротации, докато някои системи за залпов огън HIMARS се преместват в Литва.

Още: "Тестват държавните граници": Руски изтребител прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море

Естония ще предостави 10 милиона евро на Украйна чрез инициативата на НАТО „Приоритетен списък с нужди на Украйна“ (PURL), която финансира закупуването от Алианса на оръжия, произведени в САЩ, за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 27 септември, че Израел е доставил на страната система Patriot през август 2025 г. и че Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана от същия тип тази есен.

Останки от голям дрон пък бяха открити в природния резерват Луитемаа в естонския окръг Пярну. Случаят се разследва. Официалните лица заявяват, че няма доказателства, че дронът е навлязъл в естонското въздушно пространство или е пренасял експлозиви. Разследването е свързано с дело от 2022 г.

Още: Дронове прелетяха до главната военноморска база на Швеция (СНИМКА)

На този фон припомняме, че говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова заяви, че Киев планира фалшива операция, като щял да използва ремонтирани руски дронове "Геран", за да удари транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния, след което да обвини Москва и ситуацията да ескалира. Виждали сме нейните опорки многократно като подход на Кремъл по време на агресивната пълномащабна война - именно за да оправдае Руската федерация свои действия. Сега Захарова твърди, че безпилотните летателни апарати били ремонтирани в Лвов и преместени в Яворов - още по-близо до границата на Полша с Украйна.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генерален щаб. На 27 септември са станали 173 руски пехотни атаки спрямо 186 на 26 септември, т.е. с 13 по-малко. Руснаците са хвърлили 156 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 14 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 50 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5118 изстреляни снаряда, като това е с около 165 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6262 FPV дрона, което е с около 340 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо – 59 отбити руски пехотни атаки има там за изминалото денонощие, сочат украинските данни. Още 21 руски нападения са станали в съседното от юг Новопавловско направление. На трето място е Лиманското направление с 15 щурма на силите на Путин за 24 часа, а в Торецкото направление са станали 14 сблъсъка. Единственият друг сектор от фронта с близък до двуцифрения брой руски пехотни атаки е направлението към Гуляйполе - там са отблъснати 9 опита на руските части да напреднат в района на Полтавка, твърди украинската армия.

A Russian tank is burning on the Zaporizhzhia axis after a Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/zDzhVzdSWV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2025

Още: САЩ обмислят вдигане на бариерите пред Украйна за удари по Русия. Руснаците са хванати в капан при Добропиля (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинците пък са напреднали в западната част на Запорожка област - те са си върнали позиции южно от Мала Токмачка (югоизточно от Орехов), което е потвърдено с геолокализирани кадри.

A russian FPV drone struck a Ukrainian position in a treeline south of Mala Tokmachka, Zaporizhzhia oblast.

📌: 47.505827, 35.931875@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/K1pRnkieDS — Road to Mars (@RoadtoMars9) September 27, 2025

Потвърден напредък Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) имат още в Сумска област, където са си върнали позиции североизточно от Кондратовка, т.е. северно от град Суми.

Руските сили са напреднали в източната част на Дорожно в сектора при Добропиля (югоизточно от Добропиля). В тази зона от фронта стотици, а може би и хиляди руски сили, са хванати в капан от украинците в три джоба на север от Покровск.

"Плановете на врага за настъпление в тази област са напълно разбити, защото преди 1-2 седмици разчиташе, че ще успее да събере ресурси там и да постигне успех (нещата там бяха наистина неясни, 50 на 50). Не се очаква тези територии да бъдат освободени веднага, защото това изисква много ресурси, така че най-вероятно ще бъдат под постоянен обстрел, като постепенно се освобождава всяка къща. Основното е, че врагът не е в състояние да възстанови комуникацията между отрязаната територия и единиците, които се намират там", пише украинският лейтенант с позивна "Алекс" в канала си "Офицер".

Що се отнася до самия Покровск, руснаците напредват бавно западно от Котлино, т.е. югозападно от главната цел - град Покровск. Потвърдено е и присъствието им в югоизточната част на Ивановка, която е в спомагателното Новопавловско направление, югозападно от Новопавловка. Става въпрос за Днепропетровска област на Украйна. А руските сили продължават да са много активни и в опитите да съединят Лиманското и Северското направление - придвижили са се североизточно от Дроновка, която се намира на север от Северск и на югоизток от Лиман.

Drone Team Apachi of the 81st Airmobile drops explosive onto building in a settlement between Serebrianka and Dronivka, Donetsk Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



48.928409, 38.080920 (0:23 - 0:44)

src: https://t.co/mec0h9oeHp pic.twitter.com/IinGdEk4PP — Bielitz (@Bielitzling) September 26, 2025

Още: Двуличието на Европа и безсмисленият режим на санкции срещу Кремъл

"Тази седмица Министерството на отбраната представи на обществеността официална карта на ситуацията на фронта. Картата беше много оптимистична и леко изпреварваше развитието на събитията, например в районите Купянск и Покровск", коментира в обзора си за седмицата руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

"На място продължава тежкият щурм на Купянск, докато руските въоръжени сили увеличават усилията си в районите на Лиман, Северск, Мирноград и Днепропетровск, постигайки тактически успехи въпреки ожесточените контраатаки на врага. В района на Суми Юнаковка беше превзета след продължителни и кървави сражения, но да се говори за „буферна зона“, е нелепо и вредно - тя трябва да се простира на десетки километри от границата", допълва каналът.

Още: АЕЦ Запорожие е на ръба на ядрена катастрофа: МААЕ алармира

"В Купянск понастоящем няма признаци за отрязване на плацдармите на север от града, за които се пишеше само преди няколко дни; ситуацията е трудна и не мисля, че ще има някакви кардинални подобрения, защото фактът остава – градът не е подготвен за отбрана", признава "Офицер". "Ние просто сме принудени да наблюдаваме и е възможно да предприемем определени действия, които биха могли да забавят разрушителните процеси", допълва той.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона - 12 над Курска област, 10 над Брянска област, 8 над Белгородска област, 4 над Тулска област, 3 над Ярославска област, 2 над Ростовска област и по 1 над Новгородска и Самарска област. Какво се случи в Украйна - припомнете си: Тежки бомбардировачи срещу Украйна: Русия рани хора в Киев, Запорожие и още градове (ВИДЕО).