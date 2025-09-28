Войната в Украйна:

Патова ситуация в Конгреса на САЩ: Тръмп търси решение на бюджетния блокаж

28 септември 2025, 07:45 часа 421 прочитания 0 коментара
Патова ситуация в Конгреса на САЩ: Тръмп търси решение на бюджетния блокаж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне утре в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса, един ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство, предаде Асошиейтед Прес. Той ще разговаря с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, както и с лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис и лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Още: Конгресът на САЩ търси начини да не спре работата на правителството

Патова ситуация в Конгреса на САЩ

Още: "Има ли външна намеса": Съдът позволи на Тръмп да блокира 4 млрд. долара чуждестранна помощ

Конгресът е в патова ситуация, тъй като демократите, главно в Сената, отказаха да дадат необходимите гласове за приемането на мярка за финансиране, която би позволила на федералното правителство и подчинените му ведомства да продължат работа. В противен случай в полунощ в сряда ще настъпи временно спиране на работата им.

Демократите, смятайки че имат лост за влияние, настояват за ключови здравни разпоредби в замяна на гласовете си, отбеляза АП. Те искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка по силата на Закона за достъпни грижи. Демократите също настояват за отмяна на съкращенията в програмата Медикейд, включени в основния финансов пакет на републиканците.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Републиканците заявяват, че тези искания са неприемливи и че са готови да разговарят по тези въпроси с демократите отделно от дискусиите за финансирането на правителството. Републиканската партия иска удължаване на текущото финансиране за седем седмици.

Още: Обрат в последния момент: Републиканците поемат контрола над Конгреса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Американски конгрес Конгрес на САЩ
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес