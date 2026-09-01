Синът на Гунди се възмути от последните действия на Левски и Атанас Бостанджиев

Ръководството на Левски официално разкри голямата новина за бъдещето си. Преди няколко седмици "сините" прекратиха сътрудничеството си с "Палмс Бет", а сега обявиха, че компанията "8888" ще бъде новият генерален спонсор на клуба. Партньорството влиза в сила от 1 септември и по думите на изпълнителния директор на компанията Димитър Ганев финансовите параметри на договора са най-големите в историята на българския футбол и спорт.

Сериозно напрежение около казуса с новия стадион на Левски

По време на представянето Ганев разкри, че е разговарял с новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев, който според него е амбициран да реализира проекта за нов стадион на Левски. Както е известно, пред последните месеци една от най-коментираните теми около "сините" е изграждането на нов дом, който да замести "Георги Аспарухов". Феновете обаче отбелязаха интересен момент от речта на Ганев. Той заяви, че очаква съвсем скоро да започнат преговори относно това какво име ще носи новият стадион.

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Тази идея никак не се хареса на "синята" общност. В момента стадионът на Левски носи името на легендарния нападател Георги Аспарухов - Гунди. Синът му - Андрей Аспарухов, също се възмути от думите на изпълнителния директор на "8888". Той използва профила си в социалните мрежи, за да сподели недоволството си. Той написа: "Когато представител на фирма, ставаща генерален спонсор на "Левски" каже на първата си пресконференция: "Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му", значи не знае, какво е "Левски" и къде е попаднал. Жалко."

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