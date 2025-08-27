Едва спря да гори след 5 дни: Украйна пак атакува рафинерията в Новошахтинск (ВИДЕО)

Нова атака с дронове от страна на Украйна по позната цел в Русия - в Ростовска област - стана тази нощ. Потвърждение за атаката има както от видеокадри в социалните мрежи, така и от страна на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Именно той казва в официалния си канал в Телеграм, че са сваляни дронове над Ростов, Новошахтинск и Таганрог. В Новошахтинск се намира рафинерия, свързвана с Виктор Медведчук, кумеца на Владимир Путин, който руският диктатор искаше да види на мястото на Володимир Зеленски начело на Украйна. Тя горя 5 денонощия след предишната украинска атака с дронове и пожарът угасна преди около денонощие - Още: Бруталният пожар в Новошахтинската рафинерия не е пощадил резервоарите на руснаците (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Слюсар не признава за щети по промишлени обекти, а изброява поражения по гражданска инфраструктура. В Новошахтинск отломки от дрон паднали в двора на частна къща, повредени са покривите на няколко съседни къщи и автомобил, а токът на една от къщите е спрян. Същото станало и в две съседни села.

В самия Ростов избухна пожар в жилищен блок - след удар с дрон. Покривът на сградата се запалил, огънят е обхванал площ от 250 квадратни метра. 15 са били евакуирани от сградата, няма пострадали, добавя Слюсар.

Several explosions were heard over Rostov-on-Don, according to local channels. A building is on fire near the intersection of Khalturinsky Lane and Moskovskaya Street https://t.co/ZhSH0Pab97 pic.twitter.com/2RvcOrFjSJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2025

Още: Втечнен газ и руски петрол: САЩ предлагат морков, Русия се мотае, украинските дронове удрят (ВИДЕО и СНИМКИ)

От украинска страна иронизират, че случилото се в Ростов е работа на руските системи за електронно заглушаване - точно както руснаците многократно при удари срещу жилищни сгради в Украйна говореха как за това била виновна украинската ПВО: