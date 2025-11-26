Студио Actualno:

Германската армия сформира батареи с дронове камикадзе

26 ноември 2025, 12:34 часа 46 прочитания 0 коментара
Германската армия сформира батареи с дронове камикадзе

Шест батареи, които да оперират с нововъведените дронове камикадзе през следващите години, планира да сформира немската армия. Това заяви германският военен инспектор Кристиан Фройдинг, предаде ДПА. 

"Започнахме тестове в рамките на честна конкуренция и целта ни е да пуснем в експлоатация първата единица със среден обсег до 2027 г., а до 2029 г. да последват още 5", заяви той на събитие в Берлин.

Беше съобщено и за тестване на т.нар. "изчакващи  муниции", които могат да висят над бойното поле преди да ударят, и се активират когато идентифицират целта си. 

Още: Отговорността за мира в Украйна е на Путин: Германия

Бойното поле на бъдещето ще е различно

До 2029 г. в Бундесвера ще се създаде и батарея с размер колкото рота, с 60 до 150 войници, оборудвана с нови оръжейни системи с голям обсег. Допълнителни иновации включват проекти за защита на военни обекти от атаки с дронове в цялата страна.

Бойното поле на бъдещето ще е мрежово, управлявано от данни, асиметрично, прозрачно и оформено от изкуствен интелект, заяви генерал-лейтенантът, цитиран от БТА. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

Според Фройдинг целта е да се поддържа защитен щит, докато се прониква през този на противника, да се провеждат координирани атаки във всички области и да се изпълняват високодинамични бойни операции.

Още: Европа ще има нова най-силна армия

На фона на потенциалните заплахи от Русия Фройдинг е наредил оценка на способностите до 2029 г. както на немската армия, така и на руската. Резултатите се очакват догодина.

Той остана недоволен от бавния напредък на многомилиардния проект за цифрови комуникации (D-LBO), като предупреди, че това може да повлияе значително на готовността на подразделенията.

Тестовете ще продължат през декември и след това трябва да бъде взето решение как да се съгласува интегрирането на цифровите комуникационни технологии в оръжейните системи и превозните средства с военните доставки.

Мерц: Обясних на Тръмп ангажимента ни към Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Германия дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес