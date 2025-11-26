Туристическият сезон приключи, а безработицата в Гърция расте

Множество гърци останаха без работа след края на туристическия сезон. Само за месец октомври на пазара на труда в Гърция са изгубени 120 000 работни места, според статистическата програма "Ергани" на министерството по труда. Секторите са предимно туризъм - поради приключване на сезона, заведения и хранителна промишленост. На част от останалите без работа им предлагат договори на непълна заетост.

ОЩЕ: Дъжд, бури и градушки: Червен код за лошо време в Гърция

Много от работодателите вече променят договорите на работещите от пълен работен ден на почасова работа, съобщават от синдикатите.

Гъвкавите форми на заетост се превръщат в норма, а ниските заплати се превръщат в нова реалност за десетки хиляди работници.

Проучване на гръцката статистическа агенция Елстат показва, че 11% от гърците не могат да си позволят редовен обяд поне през ден, съобщи БНР.

Синдикатите подчертават, че въпреки стабилизирането на някои икономически показатели хранителната несигурност в Гърция си остава основен социален проблем.