Туристическият сезон приключи, а безработицата в Гърция расте

26 ноември 2025, 12:01 часа 232 прочитания 0 коментара
Множество гърци останаха без работа след края на туристическия сезон. Само за месец октомври на пазара на труда в Гърция са изгубени 120 000 работни места, според статистическата програма "Ергани" на министерството по труда. Секторите са предимно туризъм - поради приключване на сезона, заведения и хранителна промишленост. На част от останалите без работа им предлагат договори на непълна заетост.

Много от работодателите вече променят договорите на работещите от пълен работен ден на почасова работа, съобщават от синдикатите.

Гъвкавите форми на заетост се превръщат в норма, а ниските заплати се превръщат в нова реалност за десетки хиляди работници.

Проучване на гръцката статистическа агенция Елстат показва, че 11% от гърците не могат да си позволят редовен обяд поне през ден, съобщи БНР.

Синдикатите подчертават, че въпреки стабилизирането на някои икономически показатели хранителната несигурност в Гърция си остава основен социален проблем.

Виолета Иванова
