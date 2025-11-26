Огромен пожар в болница в Испания (ВИДЕА)

Грандиозен пожар избухна в болница в Картахена, в югоизточна Испания, според местните служби за спешна помощ, които трябваше да евакуират част от персонала и пациентите, сред които на пръв поглед няма ранени.

Кадри, разпространени от местните медии, показаха, че огънят се разпространява главно по фасадата на една от сградите на болницата, предизвиквайки гъст облак черен дим.

“Пожарникарите овладяват пожара, който избухна в 07:15 ч. в болницата “Санта Лусия“ в Картахена“, написаха общинските служби за спешна помощ в социалната мрежа X, без да съобщават за евентуални жертви на този етап.

“Персоналът на здравното заведение е евакуирал пациентите от този блок и съседните зони в по-безопасни помещения“, се посочва от същия източник, цитиран от АФП и БГНЕС.

Според съобщение на кметството на Картахена, пристанищен град с над 200 000 жители, пожарът е избухнал “извън“ болницата, преди да бъде подхранен от “силни ветрове“ към сградата, като е засегнал поне два от етажите й.

Пожарникарите са го овладели “20-25 минути след пристигането си“ на мястото, което продължават да разследват и днес, уточниха от кметството.