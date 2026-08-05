Ходи доказвай, че нямаш бивш съпруг: Сблъсък между Костадинов и външния ни министър

Външният министър Велислава Петрова - Чамова не е имала бивш съпруг и подобни твърдения са неверни. Това се казва в официално право на отговор до bTV от страна на Министерството на външните работи. За неин бивш съпруг и връзка с британските тайни служби заговори лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов, който в предаването „Тази сутрин“ дори заяви, че ще иска разследване на Петрова, за да се разбере дали тя и нейният бивш съпруг са свързани с чужди служби и най-вече с МИ6.

Няма такъв бивш съпруг

„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно“, се казва в позицията на външното ни министерство.

„Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“, допълват от външно.

Припомняме, че на 17 юли 2026 г. министър Петрова каза, че за първи път България не следва инструкции на чужди посолства във външната си политика.

"Крайно време е да приемем, че това ще бъде така оттук нататък", каза тя пред журналисти в парламента. ОЩЕ: Външният министър: За първи път България не следва някакви инструкции на други посолства (ВИДЕО)