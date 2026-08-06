Българското разузнаване търка дъното с 0 точки: Френска медия доказа как съюзниците не ни вярват

Според проучване на френското списание L'Express България, заедно с Унгария и Словакия, се нарежда на последно място в класация на разузнавателните служби на европейските страни. То се концентрира върху това да намери отговор на въпроса на чие разузнаване партньорите имат най-голямо доверие, като в класация се подреждат най-добрите служби. Е, българското и тези в Будапеща и Братислава са събрали нула точки, става ясно от оценките на жури от 60 настоящи и бивши служители на разузнавателните служби от 25 държави.

Шампионите и последните

На първо място се класира британската MI6, следвана от френската DGSE на второ място и службата на Нидерландия на трето. Службите на Украйна и Германия допълват топ 5.

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В дъното на класацията Унгария, България и Словакия не получават точки от международното жури и дори са изключени от таблицата с резултатите.

У нас не закъсняха и политическите реакции. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание на материала на L'Express, като заяви, че диагнозата за нашето разузнаване е "политически зависимо, уязвимо на руско влияние, с липса на доверие от партньорите".

"От моя опит с Държавна агенция "Разузнаване", то е напълно безполезно и за България. Явно обаче тази диагноза не е споделена от българския парламент - само "Демократична България" гласува "против" преизбирането на шефа на разузнаването за нов мандат само преди месец. Правителството на Радев го предложи, а чинно го подкрепиха и управляващите, и ГЕРБ, и ДПС, и Възраждане", написа Божанов, припомняйки избора на Антоан Гечев.

"Говорейки за изолация - ето това е изолация. Когато с почти пълен консенсус се избира ръководство на разузнаването, на което партньорите ни имат нулево доверие", добавя съпредседателят на "Да, България".

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Проучването

В продължение на три месеца списанието се е потопило в света на европейското шпионство, като се е свързало с около сто професионалисти в областта на разузнаването. Целта? Да разкаже за "невидимата война" на Стария континент.

Точките бяха разпределени по следния начин: всеки член от 60-членното жури избра пет водещи разузнавателни служби, на които бяха присъдени точки от 1 до 5 според тяхното класиране. Оценителите бяха бивши или настоящи служители на разузнавателните служби от 25 страни.