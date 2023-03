ЕК предложи закон, с който Европа да стане лидер в чистите технологии

„От слънчеви панели до батерии, ние искаме Европа да произвежда най-малко 40% от нулевите технологии до 2030 г.“, пишат още от ЕК.

Предложеният закон цели насърчаване на инвестициите с по-предвидими процеси за издаване на разрешителни, увеличаване на търсенето на net-zero технологии, подкрепа на иновациите чрез тестване в пясъчник, както и насърчаване на net-zero технически умения. ОЩЕ: ЕП прие задължителни годишни намаления на емисиите, ето колко са за България

From solar panels to batteries, we want Europe to produce at least 40% of the net-zero technologies it needs by 2030.



The Net-Zero Industry Act we proposed today will create the conditions to scale up their production and make Europe a clean tech leader ↓#EUIndustrialStrategy